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Адвокат: Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве

Обвиняемая в неуплате налогов не сможет погасить долг перед ФНС из-за ареста счетов и недвижимости

25 января 2024, 21:27, ИА Амител

Елена Блиновская / Источник: соцсети
Елена Блиновская / Источник: соцсети

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов. Как сообщает ТАСС, об этом заявила адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова.

Накануне суд продлил арест на имущество и деньги Блиновской, а также ее близких. По этой причине складывается ситуация, при которой блогеру, ее супругу и родителям придется подать на банкротство – они физически не смогут погасить ущерб государству.

Напомним, что ранее Блиновскую поместили в СИЗО – причиной стало нарушение предыдущей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Происшествия блогеры

Комментарии 4

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гостьЯ

08:10:06 26-01-2024

Надеюсь этот фокус у неё не пройдет

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гость

10:17:13 26-01-2024

Повезет кому то, кто у нее имущество покупал недавно....

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Гость

10:59:44 26-01-2024

чем дольше она в СИЗО тем меньше обманутых людей. Сама она не успокоиться.

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гость

13:47:35 26-01-2024

хоть как то надо этих инфоцыган останавливать. а то так и будут людям по ушам ездить за бешеные бабки. и ведутся же люди на это все... ну как она может научить быть богатым или счастливым? бред, бред на котором она подняла баснословный капитал.

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