Адвокат: Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве
Обвиняемая в неуплате налогов не сможет погасить долг перед ФНС из-за ареста счетов и недвижимости
25 января 2024, 21:27, ИА Амител
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов. Как сообщает ТАСС, об этом заявила адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова.
Накануне суд продлил арест на имущество и деньги Блиновской, а также ее близких. По этой причине складывается ситуация, при которой блогеру, ее супругу и родителям придется подать на банкротство – они физически не смогут погасить ущерб государству.
Напомним, что ранее Блиновскую поместили в СИЗО – причиной стало нарушение предыдущей меры пресечения в виде домашнего ареста.
08:10:06 26-01-2024
Надеюсь этот фокус у неё не пройдет
10:17:13 26-01-2024
Повезет кому то, кто у нее имущество покупал недавно....
10:59:44 26-01-2024
чем дольше она в СИЗО тем меньше обманутых людей. Сама она не успокоиться.
13:47:35 26-01-2024
хоть как то надо этих инфоцыган останавливать. а то так и будут людям по ушам ездить за бешеные бабки. и ведутся же люди на это все... ну как она может научить быть богатым или счастливым? бред, бред на котором она подняла баснословный капитал.