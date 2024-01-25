Адвокат: Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве

Обвиняемая в неуплате налогов не сможет погасить долг перед ФНС из-за ареста счетов и недвижимости

25 января 2024, 21:27, ИА Амител

Елена Блиновская / Источник: соцсети

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов. Как сообщает ТАСС, об этом заявила адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова.

Накануне суд продлил арест на имущество и деньги Блиновской, а также ее близких. По этой причине складывается ситуация, при которой блогеру, ее супругу и родителям придется подать на банкротство – они физически не смогут погасить ущерб государству.

Напомним, что ранее Блиновскую поместили в СИЗО – причиной стало нарушение предыдущей меры пресечения в виде домашнего ареста.