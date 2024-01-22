Суд ужесточил меру пресечения для Елены Блиновской и отправил ее в СИЗО
Причиной стало нарушение условий домашнего ареста
22 января 2024, 21:30, ИА Амител
Замоскворецкий суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд решил заключить "королеву марафонов" под стражу до 26 апреля. После оглашения приговора Блиновскую взяли под стражу в зале суда, надев на нее наручники.
Напомним, что в апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу. Позже ее посадили под домашний арест. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн – она использовала схему дробления бизнеса, не указывая реальный доход.
Ранее СМИ сообщили, что следователи установили причастность "королевы марафонов" к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на себя.
23:16:27 22-01-2024
Там ей придется мыть полы и туалеты. Трудовое воспитание, перековка.
00:28:36 23-01-2024
НЕУЖЕЛИ!!!!!!!!Как это посмели еврейку посадить в СИЗО??????
08:51:09 23-01-2024
неуплате налогов на сумму более 918 млн --- может ей надо эти деньги СВО пожертвовать и их зачтут. Наверное
08:55:14 23-01-2024
Всё правильно, вор должен сидеть в тюрьме
09:09:38 23-01-2024
сколько она людей одурачила, лучше и не выпускать ее из СИЗО
09:14:28 23-01-2024
Пусть попросит небеса о помощи, посмотрим работают ли её марафоны
16:35:35 23-01-2024
Гость (09:09:38 23-01-2024) сколько она людей одурачила, лучше и не выпускать ее из СИЗО... Одурачила не она. Вы даже представить себе не можете механизм этих афер, и сколько там занято людей. Она лишь мальчик для битья. Ну посадят ее, ненадолго, на ее место встанет другая смазливая дурочка.
00:17:07 24-01-2024
Гость (16:35:35 23-01-2024) Одурачила не она. Вы даже представить себе не можете механиз... Она рулила, это факт.