Адвокат Блиновской опровергла информацию о закрытии налогового долга
По словам юриста, блогер не может даже посмотреть сумму задолженности
04 декабря 2023, 19:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Адвокат Елены Блиновской опровергла информацию о том, что блогер закрыла задолженность по налогам почти в полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает Shot.
По словам юриста, Блиновская не может даже посмотреть свои долги в личном кабинете, потому что ей запрещено пользоваться интернетом. Поэтому оплатить задолженность самостоятельно она не могла.
Отвечая на вопрос журналистов о том, мог ли кто-то со стороны выплатить задолженность Блиновской, адвокат заявила, что такое развитие событий маловероятно.
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