Адвокат Блиновской опровергла информацию о закрытии налогового долга

По словам юриста, блогер не может даже посмотреть сумму задолженности

04 декабря 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Адвокат Елены Блиновской опровергла информацию о том, что блогер закрыла задолженность по налогам почти в полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает Shot.

По словам юриста, Блиновская не может даже посмотреть свои долги в личном кабинете, потому что ей запрещено пользоваться интернетом. Поэтому оплатить задолженность самостоятельно она не могла.

Отвечая на вопрос журналистов о том, мог ли кто-то со стороны выплатить задолженность Блиновской, адвокат заявила, что такое развитие событий маловероятно.