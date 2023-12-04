Блиновская за несколько дней решила вопрос с долгом в 1,5 млрд
В графе ее налоговой задолженности красуется ноль
04 декабря 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: Shot
Российский блогер Елена Блиновская за несколько дней решила вопрос с долгом почти в полтора миллиарда рублей по налогам. Об этом сообщает Shot.
В середине прошлой недели в графе задолженности Блиновской перед налоговой была сумма 1 402 202 042 рубля, но уже сегодня в той же графе красуется ноль.
Ранее СК назначил новую налоговую проверку деятельности Елены Блиновской за 2022 год.
Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.
18:47:59 04-12-2023
Как же добросовестно вкалывала эта женщина в эпоху капитализма.
06:18:32 05-12-2023
Гость (18:47:59 04-12-2023) Как же добросовестно вкалывала эта женщина в эпоху капитализ... Это аудитория АМИКа вкалывала на эту гражданку. Это они ей относили свои деньги.
19:09:30 04-12-2023
мне, как обычному офисному сотруднику, весьма забавно читать подобную новость... *за несколько дней решила вопрос с долгом почти в полтора миллиарда рублей по налогам* жесть просто...
12:52:05 05-12-2023
Гость (19:09:30 04-12-2023) мне, как обычному офисному сотруднику, весьма забавно читать... Человек умеет делать деньги. Разве это плохо?
06:08:44 05-12-2023
Как обычный офисный сотрудник вы не покупаете у неё обучение по личностному росту. аА жаль, за пару миллионов могли вырасти и управлять государством, или хотя бы газпромом или роснефтью)))
21:23:25 07-12-2023
биржевые акции Газпрома и т.п. в СССР? почём опиум для народа?