Блиновская за несколько дней решила вопрос с долгом в 1,5 млрд

В графе ее налоговой задолженности красуется ноль

04 декабря 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: Shot

Российский блогер Елена Блиновская за несколько дней решила вопрос с долгом почти в полтора миллиарда рублей по налогам. Об этом сообщает Shot.

В середине прошлой недели в графе задолженности Блиновской перед налоговой была сумма 1 402 202 042 рубля, но уже сегодня в той же графе красуется ноль.

Ранее СК назначил новую налоговую проверку деятельности Елены Блиновской за 2022 год.

Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.