Адвокат Блиновской оспорит арест блогера в Мосгорсуде

Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна

26 января 2024, 16:17, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова оспорит арест инфлюенсера. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на защитницу.

Сальникова подала апелляцию в Мосгорсуд. Дата рассмотрения жалобы не уточняется.

Напомним, Блиновскую поместили в СИЗО из-за нарушения предыдущей меры пресечения в виде домашнего ареста. По сообщениям СМИ, на новогодней вечеринке она могла встретиться с одной из свидетельниц по ее делу.

Ранее Сальникова заявляла, что "королева марафонов" и ее семья не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов.