Адвокат Блиновской оспорит арест блогера в Мосгорсуде
Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна
26 января 2024, 16:17, ИА Амител
Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady
Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова оспорит арест инфлюенсера. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на защитницу.
Сальникова подала апелляцию в Мосгорсуд. Дата рассмотрения жалобы не уточняется.
Напомним, Блиновскую поместили в СИЗО из-за нарушения предыдущей меры пресечения в виде домашнего ареста. По сообщениям СМИ, на новогодней вечеринке она могла встретиться с одной из свидетельниц по ее делу.
Ранее Сальникова заявляла, что "королева марафонов" и ее семья не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов.
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