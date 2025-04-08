Адвокат Ефремова опроверг "проводы" актера из колонии

По словам Падалко, это очередной фейк и провокация

08 апреля 2025, 18:15, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко назвал новости о "проводах" актера из колонии фейком. Об этом сообщает "360".

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что перед выходом на свободу артист хотел накрыть фуршетный стол, к которому пригласит своих друзей-заключенных. Для этого колония якобы закупила продукты за счет Ефремова.

По словам Падалко, информация не соответствует действительности – он назвал ее "очередным фейком" и "провокацией". А также объяснил отсутствие у Ефремова планов организовать проводы плохим состоянием здоровья и невозможностью завезти какие-либо продукты "сверх нормы".

"Невозможно ничего устроить, есть распорядок дня", – отметил Падалко.

По мнению адвоката, суть подобных публикаций – настроить общественное мнение против артиста, представив его в негативном свете.