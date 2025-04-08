СМИ: в белгородской колонии пройдут проводы Ефремова
Для заключенных организуют фуршет
08 апреля 2025, 13:51, ИА Амител
Актер Михаил Ефремов решил устроить свои проводы в колонии. Как сообщает Telegram-канал Shot, сегодня он собирается "проставиться" перед другими заключенными, с которыми у него сложились дружеские отношения.
Освобождение артиста планируют отметить фуршетом. За его счет колония уже закупила фрукты, булочки, рулеты с шоколадом, а также отечественные лимонады.
Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта Ефремов получил условно-досрочное освобождение – его должны выпустить на свободу уже 9 апреля.
13:54:47 08-04-2025
По федеральным каналам покажут? А потом к Малахову?
13:59:04 08-04-2025
А как же песня Вечерний звон?!
14:09:30 08-04-2025
Гость (13:59:04 08-04-2025) А как же песня Вечерний звон?!... Непременно. И животноводство
14:30:14 08-04-2025
Гость (13:59:04 08-04-2025) А как же песня Вечерний звон?!... Вологду-гду споют
14:46:38 08-04-2025
Миша, жги!
14:52:53 08-04-2025
Врут.
15:47:25 08-04-2025
ППШариков (14:52:53 08-04-2025) Врут.... Очередной фейк.
14:55:03 08-04-2025
За его счет колония уже закупила фрукты, булочки, рулеты с шоколадом,------ это что то с чем то вобще...
14:57:43 08-04-2025
Сегодня последний день подачи апелляции по условно-досрочному освобождению. Прокуратура любит в последний день подать апелляционный протест. То же самое могут сделать и родственники потерпевшего. Тогда фуршет пройдет зря. Вышестоящая инстанция покааааааа рассмотрит дело повторно и не факт, что оставит без изменения решение о выпуске его по УДО.
16:26:43 08-04-2025
это бред какой-то, это колония, а не выпускной в школе и не камеди клаб. Начальник куда смотрит, один раз такое мероприятие устроит, а завтра остальная криминальная крутизна друг перед другом выпендриваться начнут фуршеты устраивать. Полагаю начальник колонии не до конца свои задачи понимает.
18:24:20 08-04-2025
Напишу непопулярную вещь. Я за то, чтобы вышел. Шикарный актер. Алкаш - да, стал виновником смерти человека - да. Но кому лучше от того, что он сидит? Возмущений близких ни разу не слышал после денег. Ну еще просидит, и? Преступление без умысла. Да, был в говнину, 100 раз прошло, тут не прошло. Но и трезвый 100 раз проходит, а 101-й нет. Я не за пьянку за рулем. Я резко против. Плохие дороги гораздо больше приносят вреда. А сыграть кучу шикарных ролей пока позволяет возраст.
19:23:02 08-04-2025
Пузырек (18:24:20 08-04-2025) Напишу непопулярную вещь. Я за то, чтобы вышел. Шикарный акт... Мишка шикарный актер? Надо его в Голливуд послать. На ракете. Чтоб всю "Аллею звезд" разнес и только о себе память оставил.
19:21:10 08-04-2025
"За его счет колония уже закупила фрукты, булочки, рулеты с шоколадом, а также отечественные лимонады."------- А мобильные средства связи и женщины облегченного поведения будут только для особенно доверенных корешей?
22:39:36 08-04-2025
Водочку пьем, водочку льем, водочкой только живем.