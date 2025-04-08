СМИ: в белгородской колонии пройдут проводы Ефремова

Для заключенных организуют фуршет

08 апреля 2025, 13:51, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"

Актер Михаил Ефремов решил устроить свои проводы в колонии. Как сообщает Telegram-канал Shot, сегодня он собирается "проставиться" перед другими заключенными, с которыми у него сложились дружеские отношения.

Освобождение артиста планируют отметить фуршетом. За его счет колония уже закупила фрукты, булочки, рулеты с шоколадом, а также отечественные лимонады.

Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта Ефремов получил условно-досрочное освобождение – его должны выпустить на свободу уже 9 апреля.