Адвокат: Митрошина заплатила 666 млн рублей налогов за два года
По словам защитника, для этого она продала всю недвижимость в России
10 марта 2025, 16:30, ИА Амител
Блогер Александра Митрошина заплатила 666 млн рублей налогов с 2023 по 2025 год. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом заявил адвокат сетевой знаменитости во время заседания по избранию девушке меры пресечения по делу о легализации средств.
По словам защитника, для этого Митрошина продала все объекты недвижимости в России. Сейчас она прописана в родительской квартире в Петрозаводске. Следствие ходатайствовало об аресте, однако прокуратура просит более мягкую меру пресечения – домашний арест. В последнем случае блогеру придется найти квартиру в Москве.
Напомним, что Митрошину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Согласно данным следствия, блогер получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Часть этой суммы она легализовала, купив недвижимость в Москве.
17:21:52 10-03-2025
прикольно.
Оказывается можно :
очень быстро продать недвигу
найти деньги на уплату налогов
21:01:30 10-03-2025
как детям объяснять зачем им хорошо учиться в школе, поступать в ВУЗ или в СУЗ, там хорошо учиться, а поле этого работать.
если получается так, что такая вот ссыкуха может ворочать миллионами, которые ей буквально, с неба сами падают.
00:01:52 11-03-2025
Какое символическое количество миллионов - 666 (число библейского "зверя")!
07:04:52 11-03-2025
На хитрую попу винтик найдется всегда