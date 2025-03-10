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Адвокат: Митрошина заплатила 666 млн рублей налогов за два года

По словам защитника, для этого она продала всю недвижимость в России

10 марта 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: соцсети Александры Митрошиной
Фото: соцсети Александры Митрошиной

Блогер Александра Митрошина заплатила 666 млн рублей налогов с 2023 по 2025 год. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом заявил адвокат сетевой знаменитости во время заседания по избранию девушке меры пресечения по делу о легализации средств.

По словам защитника, для этого Митрошина продала все объекты недвижимости в России. Сейчас она прописана в родительской квартире в Петрозаводске. Следствие ходатайствовало об аресте, однако прокуратура просит более мягкую меру пресечения – домашний арест. В последнем случае блогеру придется найти квартиру в Москве.

Напомним, что Митрошину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Согласно данным следствия, блогер получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Часть этой суммы она легализовала, купив недвижимость в Москве.

Происшествия налоги блогеры

Комментарии 4

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Шинник

17:21:52 10-03-2025

прикольно.
Оказывается можно :
очень быстро продать недвигу
найти деньги на уплату налогов

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Гость

21:01:30 10-03-2025

как детям объяснять зачем им хорошо учиться в школе, поступать в ВУЗ или в СУЗ, там хорошо учиться, а поле этого работать.
если получается так, что такая вот ссыкуха может ворочать миллионами, которые ей буквально, с неба сами падают.

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Гость

00:01:52 11-03-2025

Какое символическое количество миллионов - 666 (число библейского "зверя")!

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........🤥

07:04:52 11-03-2025

На хитрую попу винтик найдется всегда

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