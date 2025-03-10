Следком ходатайствует о лишении свободы блогера Александры Митрошиной

Ее обвиняют в отмывании денег

10 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Александра Митрошина / Фото: официальный Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве

Следственный комитет РФ ходатайствует об избрании в отношении блогера Александры Митрошиной меры пресечения, связанной с лишением свободы. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

Митрошину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом города Москвы об избрании в отношении нее (Александры Митрошиной. – Прим. ред.) меры пресечения, связанной с лишением свободы", – рассказали в ведомстве.

С Митрошиной провели ряд следственных действий и предъявили ей обвинение. В ходе допроса она в полном объеме признала вину. Следователи продолжают изучать хозяйственно-финансовую документацию. Обвиняемую проверяют на причастность к совершению других преступлений в экономической сфере.

Напомним, блогера задержали 7 марта, когда она прилетела в Сочи из Дубая. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Часть этой суммы она легализовала, купив недвижимость в Москве.