Адвокат рассказал, что грозит россиянам за фиктивное банкротство

Это может обернуться более серьезными последствиями, чем выплата большого долга

05 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

В России предусмотрена ответственность за фиктивное банкротство – попытки пройти процедуру банкротства и списать долги, имея возможность рассчитаться по ним. Основные признаки фиктивного банкротства – несовпадение сведений от арбитражного или финансового управляющего с данными от должника, а также выявление сделок на сокрытие имущества или предоставление поддельных документов.

За фиктивное банкротство предусмотрена административная и уголовная ответственность, пишет "Российская газета" со ссылкой на адвоката Эмина Гейдарова.

Административная ответственность наступает при ущербе менее 2,25 млн рублей и предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При крупном ущербе наступает уголовная ответственность по статье 197 УК РФ, штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Попытки фиктивного банкротства могут обернуться еще большими неприятностями, чем выплата крупного долга. Современные технологии позволяют выявить все сделки за последние три года.

Стоит отметить, что к ответственности могут быть привлечены и добросовестные должники, которые не скрывали доходы и активы, но не смогли определить, какие сделки могут быть квалифицированы как фиктивное банкротство. Перед подачей заявления о банкротстве рекомендуется проконсультироваться с юристом для оценки финансовой ситуации и выработки стратегии действий. Возможно, удастся обойтись без банкротства и погасить долги за счет перераспределения активов или доказательства, что сделки не были попыткой сокрытия имущества.