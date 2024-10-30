Индекс кредитной сознательности упал до минимума с 2020 года

За август в просрочке находилось около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты

30 октября 2024, 16:30, ИА Амител

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В третьем квартале 2024 года индекс кредитной сознательности россиян достиг уровня 1,51 пункта – минимального значения с середины 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".

С июля по сентябрь индекс сократился на 0,06 пункта, продолжая тенденцию, начатую в конце прошлого года. Это самый длительный период снижения индекса за всю историю наблюдений.

Генеральный директор бюро Олег Лагуткин объяснил, что при оценке индекса учитываются данные о росте просроченной задолженности и вероятности ее перехода в более "тяжелые" категории по длительности.

Он назвал основной причиной снижения индекса участившиеся случаи просрочки платежей и сложность восстановления клиентами графиков выплат.

Лагуткин добавил, что за август в просрочке находились около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты.