Индекс кредитной сознательности упал до минимума с 2020 года
За август в просрочке находилось около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты
30 октября 2024, 16:30, ИА Амител
В третьем квартале 2024 года индекс кредитной сознательности россиян достиг уровня 1,51 пункта – минимального значения с середины 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".
С июля по сентябрь индекс сократился на 0,06 пункта, продолжая тенденцию, начатую в конце прошлого года. Это самый длительный период снижения индекса за всю историю наблюдений.
Генеральный директор бюро Олег Лагуткин объяснил, что при оценке индекса учитываются данные о росте просроченной задолженности и вероятности ее перехода в более "тяжелые" категории по длительности.
Он назвал основной причиной снижения индекса участившиеся случаи просрочки платежей и сложность восстановления клиентами графиков выплат.
Лагуткин добавил, что за август в просрочке находились около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты.
16:49:19 30-10-2024
Наверное текущую новость можно объяснить только предыдущей - "В России до максимума выросло число семей, которым хватает денег на все"
17:52:18 30-10-2024
Должники охотно вернули бы взятые кредиты, да денег нема - вот и всё объяснение дефицита "сознательности"!
Государство само удосужилось бы наконец вернуть гражданам астрономически огромный ДОЛГ: экспроприировало советские вклады, как ни юлило, вынуждено было официально признать факт задолженности, однако ТРЕТЬ ВЕКА(!) даже проценты с изъятых триллионов не выплачивает. Выходит, ему "положено" тянуть резину, ссылаясь десятилетиями на "финансовые затруднения", а нищебродам (поневоле берущих с него пример!) в аналогичной поблажке отказано?