Адвокат рассказала, в каком случае Ефремов вернется в тюрьму

Достаточного одного административного правонарушения

09 апреля 2025, 17:54, ИА Амител

Михаил Ефремов на суде / Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Актер Михаил Ефремов может снова лишиться свободы. Как сообщает "Абзац", адвокат Гюзель Пушкарева рассказала, что он может вернуться в колонию при ряде нарушений – тогда в тюрьме ему придется отбыть еще почти три года наказания.

"Ефремов обязан не менять место жительства, раз в месяц являться в районный отдел уголовно-исполнительной инспекции и отмечаться там. <...> Ефремову также, скорее всего, вменили в обязанность в ночное время (обычно с 20:00 до 06:00) находиться в квартире по месту регистрации и не покидать ее. Не управлять транспортным средством. Выезжать из города только по разрешению инспектора УИН", – объяснила адвокат.

При нарушении предписания однократно артиста ждет предупреждение. За несколько нарушений инспекция может обратиться в суд об отмене УДО. Такое же наказание ему грозит за появление на публике в нетрезвом виде или административное правонарушение.