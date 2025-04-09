Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в Белгородской области
Со слов адвоката, сейчас актер едет в Москву
09 апреля 2025, 13:10, ИА Амител
9 апреля российский актер Михаил Ефремов условно-досрочно освободился из белгородской колонии ИК-4. Об этом сообщает Shot.
Адвокат артиста рассказал, что Ефремова вывезли тайно, чтобы обойти толпу журналистов. С его слов, сейчас актер едет в Москву. В ближайшее время он планирует вернуться в кино.
Также известно, что артист намерен обратиться в московскую клинику, чтобы врачи долечили его начавшиеся в колонии болезни.
Ранее продюсер Евгений Морозов сообщал, что под Ефремова уже "расчищают место" в одном из сериалов. По его словам, после освобождения он станет самым кассовым актером. Ефремову уже назначили гонорар – 2,5 миллиона рублей за съемочный день.
Напомним, Михаил Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта актер получил условно-досрочное освобождение.
13:26:23 09-04-2025
Наконец то
13:35:10 09-04-2025
Выпил-убил-в тюрьму
13:36:42 09-04-2025
2.5 миллиона!? За один день!? Серьёзно? Ну ка, загляните себе в НДФЛ, кто столько за год получает? Да ни за что не буду на это смотреть.
13:47:37 09-04-2025
обещал вернуться?
14:00:13 09-04-2025
Рада за него.
15:07:08 09-04-2025
Гость (14:00:13 09-04-2025) Рада за него. ... И за убитого им человека?
15:16:00 09-04-2025
Гость (15:07:08 09-04-2025) И за убитого им человека?... ---- за это он уже отсидел свое. И убийство это не преднамеренное, в отличие от уродов, убивающих своих плачущих малышей, например.
15:38:39 09-04-2025
Гость (15:16:00 09-04-2025) ---- за это он уже отсидел свое. И убийство это не преднаме... Как это не преднамеренное? Пьяный сел за руль, и этим все сказано. Как то так.
15:39:46 09-04-2025
Гость (15:16:00 09-04-2025) ---- за это он уже отсидел свое. И убийство это не преднаме... Я же считаю иначе:если ты пьяным сел за руль, то все, что произойдет по твоей вине, будет уже считаться преднамеренным. Все знают, как алкоголь действует на организм, и если ты имеешь уважение к обществу, не лезь пьяным за руль, чтобы не стать причиной чьего-то горя.
16:56:49 09-04-2025
Гость (15:39:46 09-04-2025) Я же считаю иначе:если ты пьяным сел за руль, то все, что пр... Так вот именно, что все знают, как алкоголь действует на организм. Отключает критическое мышление и делает человека неадекватом, не отдающим отчета своим действиям.
16:01:09 09-04-2025
Гость (15:16:00 09-04-2025) ---- за это он уже отсидел свое. И убийство это не преднаме... Это вы родственникам погибшего расскажите. И про то что отсидел (но не совсем), и про то что не преднамеренно (Бухой это ж нормально). А если б это ваш близкий был? песенку вы б другую пели.
16:01:39 09-04-2025
Гость (15:16:00 09-04-2025) ---- за это он уже отсидел свое. И убийство это не преднаме...
Во-первых, не отсидел. Во-вторых, за это не возможно отсидеть. В-третьих, убил именно преднамеренно. В-четвертых, намеренно отказывался, что убил, говорил что не он был за рулём, всячески врал и пытался избежать наказания за убийство. Редкостная...
16:52:26 10-04-2025
Гость (14:00:13 09-04-2025) Рада за него. ... а за убитого им и его семью тоже радуетесь? а если, не дай бог, конечно, на их месте окажутся ваши близкие, тоже будете рады, когда убийца досрочно выйдет на свободу или вы уверены, что такое с вами точно не случится, да?
08:36:31 10-04-2025
Понятно, что по статистике будет больше аварий по вине трезвых водителей, но это лишь от того, что трезвых водителей за рулём куда больше, чем пьяных. Это чисто из-за количественного соотношения. Еще бы посчитали, сколько дтп из за неадекватных пешеходах.