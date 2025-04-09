Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в Белгородской области

Со слов адвоката, сейчас актер едет в Москву

09 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Михаил Ефремов на суде / Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

9 апреля российский актер Михаил Ефремов условно-досрочно освободился из белгородской колонии ИК-4. Об этом сообщает Shot.

Адвокат артиста рассказал, что Ефремова вывезли тайно, чтобы обойти толпу журналистов. С его слов, сейчас актер едет в Москву. В ближайшее время он планирует вернуться в кино.

Также известно, что артист намерен обратиться в московскую клинику, чтобы врачи долечили его начавшиеся в колонии болезни.

Ранее продюсер Евгений Морозов сообщал, что под Ефремова уже "расчищают место" в одном из сериалов. По его словам, после освобождения он станет самым кассовым актером. Ефремову уже назначили гонорар – 2,5 миллиона рублей за съемочный день.

Напомним, Михаил Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта актер получил условно-досрочное освобождение.