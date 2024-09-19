Адвокаты Бакальчука прокомментировали задержание предпринимателя

По их мнению, руководство Wildberries провело "явную провокацию"

19 сентября 2024, 18:41, ИА Амител

Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров / Фото: telegram.org/RKadyrov_95

В Telegram-канале Владислава Бакальчука появилось заявление о ситуации, произошедшей возле офиса Wildberries в Москве 18 сентября. Адвокаты предпринимателя подтвердили, что он задержан на 48 часов, назвав обвинения в убийстве абсурдными.

Согласно заявлению, Бакальчук и его "коллеги" направлялись на согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта. Предприниматель заранее обратился в ОВД и УВД Москвы с уведомлением о визите, попросив обеспечить безопасность.

"Прибыв на место, Владислав и его представители столкнулись с агрессивными действиями сотрудников правоохранительных органов и охраны офиса. В результате этого столкновения произошла перестрелка, в которой первыми открыли огонь сотрудники охраны офиса. В ходе перестрелки погибли и пострадали люди, как из числа охраны Владислава Сергеевича, так и среди сотрудников офиса", — говорится в обращении.

Адвокаты передали следствию все документы, которые якобы подтверждают факт назначения встречи. По мнению защитников Бакальчука, провокацию организовало руководство РВБ, а поэтому гибель людей должна быть на их ответственности. Распространяемую пресс-службой Wildberries информацию они назвали не соответствующей действительности.