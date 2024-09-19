Состояние Татьяны Бакальчук уменьшилось почти в два раза

Однако она остается самой богатой женщиной России

19 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941085

После объединения маркетплейса Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние Татьяны Бакальчук, основательницы интернет-магазина, уменьшилось почти вдвое. Об этом пишет журнал Forbes.

В рамках сделки с Russ, которая оценивается примерно в 3,4 миллиарда долларов, Татьяна Бакальчук фактически отдала 35% акций своей компании. В результате чистая стоимость снизилась с 7,9 миллиарда до 4,1 миллиарда долларов.

Кроме того, на состояние основательницы Wildberries оказал влияние курс рубля. Однако, как отмечает журнал, Татьяна Бакальчук все еще остается самой богатой женщиной в России.



Напомним, что 18 сентября у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Работников офиса эвакуировали, как и студентов факультета журналистики МГУ, корпус которого находится рядом. Пресс-служба компании сообщила, что сооснователь фирмы и муж гендиректора Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис с охраной.



Несколько человек в результате перестрелки погибли.