Состояние Татьяны Бакальчук уменьшилось почти в два раза
Однако она остается самой богатой женщиной России
19 сентября 2024, 11:40, ИА Амител
После объединения маркетплейса Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние Татьяны Бакальчук, основательницы интернет-магазина, уменьшилось почти вдвое. Об этом пишет журнал Forbes.
В рамках сделки с Russ, которая оценивается примерно в 3,4 миллиарда долларов, Татьяна Бакальчук фактически отдала 35% акций своей компании. В результате чистая стоимость снизилась с 7,9 миллиарда до 4,1 миллиарда долларов.
Кроме того, на состояние основательницы Wildberries оказал влияние курс рубля. Однако, как отмечает журнал, Татьяна Бакальчук все еще остается самой богатой женщиной в России.
Напомним, что 18 сентября у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Работников офиса эвакуировали, как и студентов факультета журналистики МГУ, корпус которого находится рядом. Пресс-служба компании сообщила, что сооснователь фирмы и муж гендиректора Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис с охраной.
Несколько человек в результате перестрелки погибли.
11:44:44 19-09-2024
Люди и на меньшие состояние живут.
12:05:45 19-09-2024
Лучше половину отдать, чем все потерять.
12:45:04 19-09-2024
После вчерашнего ещё сильнее обеднеет! "Закопают" её!
13:23:02 19-09-2024
Весь ваш капитализм на свалку!!!
И люди будут живее!!!
13:52:29 19-09-2024
Как она теперь будет жить. По миру пустили
13:56:10 19-09-2024
Мне всегда было интересно, что в голове у людей, которые набивают свои защёчные мешки деньгами в таких количествах, что ни за три жизни этих денег не потратить? Зачем им столько? Какая в этих деньгах польза, в том, чтобы они, не принося обществу пользы, копились? Поэтому я желаю всем непомерно потребляющими набивающим сундуки деньгами быстрее покинуть наш мир. Быстро и безболезненно тихо уйти из жизни.
14:51:50 19-09-2024
Гость (13:56:10 19-09-2024) Мне всегда было интересно, что в голове у людей, которые наб... Она уже не она а бренд.
И с нее кормится много кто.
15:01:35 19-09-2024
Да можно и болезненно