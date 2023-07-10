Адвокаты отказываются? "Политеховский маньяк" пытается обжаловать арест в СИЗО

Заседание назначили еще на конец июня, но его дважды переносили — у подозреваемого Манишина не было защитника

10 июля 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, который может быть причастен к исчезновению и убийству абитуриенток Алтайского политеха в начале 00-х годов, пытается обжаловать свой арест. Как сообщает "Атмосфера", сейчас он находится в СИЗО в Барнауле.

Напомним, что Манишина заключили под стражу в мае. 22 мая его адвокат Анастасия Шепедко обжаловала решение суда, однако дело поступило в краевой суд лишь спустя месяц. Изначально заседание было запланировано на 29 июня, затем на 6 июля, однако его каждый раз переносили из-за того, что интересы Виталия Манишина оказалось не кому представлять.

Почему Шепедко отказалась от работы с Манишиным неизвестно. Она не стала комментировать ситуацию. При этом и сам подозреваемый мог отказаться от ее услуг.

Сейчас апелляция назначена на вторник, 11 июля, а это значит, что у обвиняемого мог появиться адвокат. В том числе, по назначению.