"Кандидатов было несколько". Экс-следователи рассказали о деле маньяка в Барнауле
Бывший начальник ГУВД Барнаула Николай Турбовец вспомнил, как раскрывали серию жестоких убийств
10 июля 2023, 14:40, ИА Амител
Убийства абитуриенток в Барнауле, совершенные в начале нулевых, по-началу не объединили в одно дело, потому что жертв ничего не связывало между собой. Об этом в интервью изданию НГС рассказали бывший начальник ГУВД Барнаула Николай Турбовец и экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Барнаула Владимир Ануфриев. Они рассказали некоторые детали расследования резонансного уголовного дела.
Почему убийства не хотели объединять в одно уголовное дело?
Останки первой девушки нашли недалеко от Южного, а позже – в других местах и всех остальных жертв.
"Суть в том, что девочки пропали не на дискотеке ночью, не на лавочке в парке. Они пропали в вузе в утреннее время. И у каждой было важное дело: одной надо было оформить какие-то документы, другая пришла бланк заполнить, еще одна приехала решать вопрос с переводом с платного на бесплатное обучение. Очевидно было, что никто из этих девочек не мог познакомиться в вузе с парнем ради знакомства и времяпрепровождения", – пояснил Владимир Ануфриев.
Во время поисков абитуриенток останки других женщин нашли в Калманском районе, поэтому параллельно удалось раскрыть еще одну серию. Одновременно с поисками в лесу следователи искали преступника. При этом сложно было найти подозреваемого.
"Кандидатов было несколько. Стопроцентного портрета не было, поскольку в то время свидетельской базы не было. Составлять портрет с кого? Не с кого. Потом начали появляться лица, которые, так скажем, знакомились, представлялись деканами, заведующими кафедрами и так далее. Ну им просто хотелось познакомиться с девчонками. И таких человек, не вспомню сейчас точную цифру, набиралось очень много. Все просеивались, проверяли их алиби", — рассказал Николай Турбовец.
Как следователи вышли на подозреваемого Александра Анисимова?
Следователи искали взрослого человека. Среди них рассматривали сотрудников полиции или "политеха". Одним из тех, на кого пало подозрение, стал торговец одеждой на местном рынке Александр Анисимов — 45-летний семьянин, отец троих детей и автовладелец. Одна из студенток рассказала милиции, что видела мужчину во время приемной комиссии в вузе, он представлялся деканом и якобы предлагал помощь в поступлении. Однако во время следственного эксперимента Анисимов выпрыгнул из окна. В итоге расследование дела приостановили.
Что следователи думают о новом подозреваемом Виталии Манишине?
Николай Турбовец рассказал журналистам, что до сих пор держит связь со следователями по этому делу. По его данным, Манишин действительно признался в жестоких убийствах.
"Насколько я знаю, ему предъявили обвинение, а значит, в деле есть серьезные доказательства. Человек не может в себе все держать, особенно когда дело касается серьезных преступлений. Рано или поздно ситуация даст о себе знать", – уверен бывший следователь.
Владимир Ануфриев заявил, что ничего не знает о личности нынешнего обвиняемого, но вспоминает, что в те годы важным критерием при поиске подозреваемых было знание особенностей строения здания АлтГТУ.
В чем обвиняют Виталия Манишина?
По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.
Позже в СМИ появилась информация, что Манишин признался в убийствах барнаульских абитуриенток, совершенных в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.
14:58:33 10-07-2023
Как всё просто-раз подозреваемый "выпрыгнул" в окно,дальше можно не расследовать.
15:06:49 10-07-2023
"выпрыгнул" ------ Вот именно, в кавычках.
15:16:56 10-07-2023
Спустя 30 лет следователю вернулись к расследованию дела ещё и свидетеля просили они там что бессмертные все исследователи и криминалисты и свидетели давно уже всё сдали в архив и забыли. Быльем поросло. Думаю что это новость откровенный фейк и лютая дичь
17:02:41 10-07-2023
Преступление особой тяжести. Такие дела не сдают в архив
17:22:45 10-07-2023
Ольга (17:02:41 10-07-2023) Преступление особой тяжести. Такие дела не сдают в архив ... не правда - ст 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли ... 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.
18:11:09 10-07-2023
Гость (17:22:45 10-07-2023) не правда - ст 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной отве... "Освобождается". Это значит, что сначала надо доказать виновность лица, а потом принимать решение об освобождении от ответственности. Это не значит, что раз истекла давность, то никому дело неинтересно. Как минимум это важно родственникам погибших. Я вас удивлю, но работа ведётся и по убийствам, совершенным в 80-90 годв. А если вы не понимаете, о чем речь то и не стоит делать выводы. Ато развелось много знатоков, как стать чемпионом по хоккею, футболу, как с пандемией бороться. А последние полтора года знатоки вакцинации вдруг все стали военными стратегами по критерию "да чо там, и так всё ясно"
20:00:37 10-07-2023
В конце 90-х и начале нулевых политех был проходным двором для всякого жулья (возможно и сейчас). Будучи школьником учился там на подготовительных курсах, хотел поступать на ИИТ. На входе в пищевой корпус (справа от главного корпуса) у меня пытались отобрать деньги местные студенты-гопники, помню как бегал от них по переходам. Потом они меня (и не только меня конечно) караулили у входа. С одноклассником постоянно брали с собой на занятия кастеты и нож. В общем я в АГУ поступил, невозможно было каждый день ходить как на войну. Там, что интересно, в главном корпусе, между двумя входными дверьми висела огромная доска объявлений, на которой было все - от услуг репетиторов до проституции и наркотиков. Ее убрали только ближе к концу нулевых. Поэтому ни капли не удивлен, что абитуриентки пропали именно в нашем политехе. Потраченных денег на курсы жалко. Эх.
09:02:54 11-07-2023
Гость (20:00:37 10-07-2023) В конце 90-х и начале нулевых политех был проходным двором д... Не сочиняйте. Училась в эти же годы в политехе. Ни каких гопников, костетов и объявлений с проститутками не было. Училась как раз в пищевом блоке на ТПЗ. И помню, как девочки пропадать стали, мы учились на втором курсе и нас по лабораторным аудиториям (как раз подвалы) водили преподаватели мужчины почти весь год. Если кто-то не пришел на лекцию, сразу начинали выяснять, кто знаком, почему не пришла. За 5 лет учебы, ни разу не сдавали ничего за взятки, в отличии от хваленого АГУ в те годы (одноклассники у которых были деньги там легко учились).
11:11:06 11-07-2023
В 1994 году приехала переводить дочь с заочного на очное в аграрный университет, ко мне тоже у входа подходил молодой мужчина спортивного телосложения, молодой с предлжением помочь за плату быстро решить этот вопрос. Отказалась, он попросил никому не говорить о нём, я в приёмной рассказала, там удивились.
04:37:34 31-07-2023
Как Анисимов " признался ",так и Манишин. Не верю.