"Кандидатов было несколько". Экс-следователи рассказали о деле маньяка в Барнауле

Бывший начальник ГУВД Барнаула Николай Турбовец вспомнил, как раскрывали серию жестоких убийств

10 июля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Убийства абитуриенток в Барнауле, совершенные в начале нулевых, по-началу не объединили в одно дело, потому что жертв ничего не связывало между собой. Об этом в интервью изданию НГС рассказали бывший начальник ГУВД Барнаула Николай Турбовец и экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Барнаула Владимир Ануфриев. Они рассказали некоторые детали расследования резонансного уголовного дела.

Почему убийства не хотели объединять в одно уголовное дело?

Останки первой девушки нашли недалеко от Южного, а позже – в других местах и всех остальных жертв.

"Суть в том, что девочки пропали не на дискотеке ночью, не на лавочке в парке. Они пропали в вузе в утреннее время. И у каждой было важное дело: одной надо было оформить какие-то документы, другая пришла бланк заполнить, еще одна приехала решать вопрос с переводом с платного на бесплатное обучение. Очевидно было, что никто из этих девочек не мог познакомиться в вузе с парнем ради знакомства и времяпрепровождения", – пояснил Владимир Ануфриев.

Во время поисков абитуриенток останки других женщин нашли в Калманском районе, поэтому параллельно удалось раскрыть еще одну серию. Одновременно с поисками в лесу следователи искали преступника. При этом сложно было найти подозреваемого.

"Кандидатов было несколько. Стопроцентного портрета не было, поскольку в то время свидетельской базы не было. Составлять портрет с кого? Не с кого. Потом начали появляться лица, которые, так скажем, знакомились, представлялись деканами, заведующими кафедрами и так далее. Ну им просто хотелось познакомиться с девчонками. И таких человек, не вспомню сейчас точную цифру, набиралось очень много. Все просеивались, проверяли их алиби", — рассказал Николай Турбовец.

Как следователи вышли на подозреваемого Александра Анисимова?

Следователи искали взрослого человека. Среди них рассматривали сотрудников полиции или "политеха". Одним из тех, на кого пало подозрение, стал торговец одеждой на местном рынке Александр Анисимов — 45-летний семьянин, отец троих детей и автовладелец. Одна из студенток рассказала милиции, что видела мужчину во время приемной комиссии в вузе, он представлялся деканом и якобы предлагал помощь в поступлении. Однако во время следственного эксперимента Анисимов выпрыгнул из окна. В итоге расследование дела приостановили.

Что следователи думают о новом подозреваемом Виталии Манишине?

Николай Турбовец рассказал журналистам, что до сих пор держит связь со следователями по этому делу. По его данным, Манишин действительно признался в жестоких убийствах.

"Насколько я знаю, ему предъявили обвинение, а значит, в деле есть серьезные доказательства. Человек не может в себе все держать, особенно когда дело касается серьезных преступлений. Рано или поздно ситуация даст о себе знать", – уверен бывший следователь.

Владимир Ануфриев заявил, что ничего не знает о личности нынешнего обвиняемого, но вспоминает, что в те годы важным критерием при поиске подозреваемых было знание особенностей строения здания АлтГТУ.

В чем обвиняют Виталия Манишина?

По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.

Позже в СМИ появилась информация, что Манишин признался в убийствах барнаульских абитуриенток, совершенных в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.