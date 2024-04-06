Рядом с Белокурихой реконструируют аэродром

Он сможет принимать самолеты круглогодично

06 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Аэродром под Старобелокурихой / Кадр: "Вести Алтай"

В Алтайском крае реконструируют аэродром под Старобелокурихой для улучшения доступа к Белокурихе, которая находится в 15 минутах езды.

Как сообщают "Вести Алтай", зимой и весной поле у Старобелокурихи чаще всего простаивает, а летом используется как посадочная площадка для самолетов вместимостью до 17 пассажиров.

Обновлением займется компания "Новапорт". Она планирует забетонировать здесь взлетную полосу для круглогодичного обслуживания самолетов уже на 40-50 пассажиров, а затем — обустроить место для их базирования.

Сейчас специалисты готовят необходимую документацию для начала работ.

В компании считают, что это позволит увеличить турпоток в Белокуриху, которую ежегодно посещают 40 тысяч человек. Она будет связана ариарейсами с Барнаулом, Новосибирском, Кемеровом и другими городами Сибири.