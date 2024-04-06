Рядом с Белокурихой реконструируют аэродром
Он сможет принимать самолеты круглогодично
06 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае реконструируют аэродром под Старобелокурихой для улучшения доступа к Белокурихе, которая находится в 15 минутах езды.
Как сообщают "Вести Алтай", зимой и весной поле у Старобелокурихи чаще всего простаивает, а летом используется как посадочная площадка для самолетов вместимостью до 17 пассажиров.
Обновлением займется компания "Новапорт". Она планирует забетонировать здесь взлетную полосу для круглогодичного обслуживания самолетов уже на 40-50 пассажиров, а затем — обустроить место для их базирования.
Сейчас специалисты готовят необходимую документацию для начала работ.
В компании считают, что это позволит увеличить турпоток в Белокуриху, которую ежегодно посещают 40 тысяч человек. Она будет связана ариарейсами с Барнаулом, Новосибирском, Кемеровом и другими городами Сибири.
11:18:29 06-04-2024
Хорошее дело! Важное!
13:14:43 06-04-2024
Для самолетов типа Ан-28 "Пчелка" как фото? Так из раз два и обчелся по всей России. А другие это которые "Байкал"? Так их всего 3 штука сделали.
13:29:12 06-04-2024
Но к сожалению это уже не первый раз.
15:17:14 06-04-2024
Много едут в Белокуриху наземным транспортом загружая дороги... Авиасообщение разгрузит трассы...
18:25:36 06-04-2024
Написано же русским по белому - инфраструктуру готовят под самолёты вместимостью до 50 чел. Это и ан-24, и crj-100(200), а главное - все бизнес джеты, кроме bbj (это который на базе Боинга 737, для, него ВПП и перрон маловаты будут). Вот бизнес джеты и будут целевой темой, я думаю 🤔. Л-410 и Ан-28 там на грунт садились, теперь будет ИВПП, перрон, забор, терминал, служба безопасности и пр. персонал в соответствии с требованиями к аэропортам самого малого класса. Сейчас это не аэропорт, а посадочная площадка, для обслуживания которой достаточно пять человек на полставки.
22:59:21 06-04-2024
Ну бийскому аэропорту пришел кирдык, а развивать туризм в Белокурихе - нужен аэропорт. В принципе, с северов - из Сургута там, Уренгоя - вполне себе будут летать. Во всяком случае, "Новапорт" - это далеко не лохи, вон Горно-Алтайский аэропорт они вполне себе раскрутили
10:17:13 07-04-2024
Горно - алтайским аэропортом владеет не Новапорт, а совсем другая структура, АФК "Система". Конкуренты.