Насколько готов новый терминал аэропорта Барнаула и что там сделают в 2024 году?
На этот год запланированы все основные работы
27 марта 2024, 07:15, ИА Амител
Строители, которые возводят новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Барнаула, полностью завершили "нулевой цикл". Об этом в ходе итогового совещания регионального Минтранса рассказал гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко. Он пояснил, что завершены все работы "ниже нулевого уровня": фундамент и инженерные коммуникации. Теперь строители занимаются всем, что "выше нуля".
Что будет сделано в 2024-м?
Архипенко сообщил, что работы уже идут "полным ходом". Строители начали монтаж монолитных колонн, которые станут основой всей конструкции.
Гендиректор также назвал основные "контрольные точки", которых рабочие обязательно должны достичь к концу 2024-го.
Так, все монолитные конструкции, включая перекрытия, должны быть построены к 30 мая 2024 года. До 30 июля планируется завершить монтаж металлоконструкций. Затем строители займутся кровлей - она должна быть закончена к 29 сентября. Полностью закрыть тепловой контур (закончить фасады и сделать здание "герметичным") рассчитывают к 30 ноября.
Таким образом, к 25 декабря этого года "Авиапредприятия "Алтай" рассчитывает полностью возвести здание с крышей и фасадами, а также закончить все "внешние" работы. Кроме того, будет завершено строительство всех вспомогательных зданий и сооружений, проведены наружные инженерные сети.
"Вот наши основные рубежи на этот год. Темпы работ значительные. Но мы их обязательно выполним", - заверил Виталий Архипенко.
А что останется сделать на 2025-й?
Ну а в следующем году на объекте проведут все внутренние инженерные сети, разместят оборудование и выполнят внутреннюю отделку.
В 2025-м, как и прописано в графике строительства, аэровокзальный комплекс вместе со всей сопутствующей инфраструктурой (парковка, пути подъезда, вспомогательные здания) будет полностью закончен и введен в эксплуатацию, заверил руководитель "Авиапредприятия "Алтай".
Напомним, строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. Предполагается, что его годовая пропускная способность составит не меньше 1,1 млн пассажиров. Стоимость объекта - порядка 6,5 млрд рублей.
По площади здание будет в двое больше того, которое используется в качестве терминала сейчас. Его, кстати, с введением нового терминала в эксплуатацию переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.
07:56:29 27-03-2024
новый терминал построен в связи с трудностями экономики
08:58:31 27-03-2024
а цена билета какая будет? или всё так же из Н-ска будем летать? при новом то терминале. вот смеха будет.
19:31:33 27-03-2024
Нью-Васюки))) Да вы хоть что там постройте, люди будут голосовать рублём и летать будут через Новосибирский узел, к которому Барнаулу никогда не приблизится, ни по авиасообщениям, ни по ценам.