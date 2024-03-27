Насколько готов новый терминал аэропорта Барнаула и что там сделают в 2024 году?

На этот год запланированы все основные работы

27 марта 2024, 07:15, ИА Амител

Проект нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: сайт госзакупок

Строители, которые возводят новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Барнаула, полностью завершили "нулевой цикл". Об этом в ходе итогового совещания регионального Минтранса рассказал гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко. Он пояснил, что завершены все работы "ниже нулевого уровня": фундамент и инженерные коммуникации. Теперь строители занимаются всем, что "выше нуля".

Что будет сделано в 2024-м?

Архипенко сообщил, что работы уже идут "полным ходом". Строители начали монтаж монолитных колонн, которые станут основой всей конструкции.

Гендиректор также назвал основные "контрольные точки", которых рабочие обязательно должны достичь к концу 2024-го.

Так, все монолитные конструкции, включая перекрытия, должны быть построены к 30 мая 2024 года. До 30 июля планируется завершить монтаж металлоконструкций. Затем строители займутся кровлей - она должна быть закончена к 29 сентября. Полностью закрыть тепловой контур (закончить фасады и сделать здание "герметичным") рассчитывают к 30 ноября.

Таким образом, к 25 декабря этого года "Авиапредприятия "Алтай" рассчитывает полностью возвести здание с крышей и фасадами, а также закончить все "внешние" работы. Кроме того, будет завершено строительство всех вспомогательных зданий и сооружений, проведены наружные инженерные сети.

"Вот наши основные рубежи на этот год. Темпы работ значительные. Но мы их обязательно выполним", - заверил Виталий Архипенко.

А что останется сделать на 2025-й?

Ну а в следующем году на объекте проведут все внутренние инженерные сети, разместят оборудование и выполнят внутреннюю отделку.

В 2025-м, как и прописано в графике строительства, аэровокзальный комплекс вместе со всей сопутствующей инфраструктурой (парковка, пути подъезда, вспомогательные здания) будет полностью закончен и введен в эксплуатацию, заверил руководитель "Авиапредприятия "Алтай".

Напомним, строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. Предполагается, что его годовая пропускная способность составит не меньше 1,1 млн пассажиров. Стоимость объекта - порядка 6,5 млрд рублей.

По площади здание будет в двое больше того, которое используется в качестве терминала сейчас. Его, кстати, с введением нового терминала в эксплуатацию переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.