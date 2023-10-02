"Аэрофлот" начал компенсировать задержку рейсов милями

Начисляться бонусы будут в случае задержки самолета по вине компании

02 октября 2023, 19:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

"Аэрофлот" с 2 октября начал компенсировать задержку рейсов милями бонусной программы "Аэрофлот Бонус". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Начислять мили будут в случае задержки по вине компании. При задержке от двух до четырех часов клиенту будут начислять две тысячи миль, от четырех до восьми часов – три тысячи, свыше восьми – четыре тысячи миль.

Тем, чей номер участника указан в программе, баллы будут приходить автоматически. Остальным необходимо будет зарегистрироваться и в срок не позднее 30 дней подать заявление через обратную форму.