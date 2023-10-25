"Аэрофлот" прокомментировал скандал с семьей комика Соболева
Представители компании заявили, что семья не просила прикрепить ребенка к матери
25 октября 2023, 21:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В "Аэрофлоте" прокомментировали скандал, связанный с семьей комика Ильи Соболева. Об этом сообщает Shot.
Ранее Соболев в социальных сетях написал о том, что его жену с грудным ребенком не пустили в бизнес-класс, несмотря на то, что билет был повышен. Им предложили отправить в бизнес-класс отца или остаться в экономе.
Представители "Аэрофлота" заявили, что на стойке регистрации Соболевы не просили прикрепить ребенка к матери, о чем стало известно уже на борту.
При этом в компании добавили, что внимательно изучат ситуацию.
22:51:22 25-10-2023
На хрена в бизнес классе нужен был их будильник ???
23:20:17 25-10-2023
а что вообще за ересь лететь родителям с ребёнком (семье) в разных классах!? чё денег на всех в один класс не хватило!?
09:44:34 26-10-2023
Гость (23:20:17 25-10-2023) а что вообще за ересь лететь родителям с ребёнком (семье) в ... А вы знаете нынешние цены в самолетах? Откуда они такие берутся?
12:00:21 26-10-2023
Гость (09:44:34 26-10-2023) А вы знаете нынешние цены в самолетах? Откуда они такие беру... Купить всем в эконом, и в общем то, ничего страшного
09:58:57 26-10-2023
Человек плати норм.деньги за бизнес спокойно лететь без тугосерь. Пусть соболь покупает себе свой самолёт и летает как хочет.
14:20:13 26-10-2023
Гость (09:58:57 26-10-2023) Человек плати норм.деньги за бизнес спокойно лететь без туго... ничего не понятно
10:09:24 26-10-2023
Заминусили сотрудники аэрофлота?
11:16:11 26-10-2023
Кто такой этот соболев. Откуда у него деньги на Мальдивы бизнес какой то класс. И почему он не на СВО. Обидели его. Противно читать
11:32:55 26-10-2023
Кто это и зачем об этом писать? Ерундовина.
12:24:03 26-10-2023
А мне нравится ,,богатые то же плачут,,
12:31:38 26-10-2023
Зачем вообще делить самолет на классы: бизнес, эконом..?! Все пассажиры. Все летят в одну сторону. Один самолёт со своим технич.состоянием. Один состав пилотов. Одни и те же бортпроводники. Одна система вентиляции. Одни на всех метео-условия. Одни и те же цифровые прибамбасы (кнопки вызова, инд.освещения и т.п.). Если дети – места в 1-м ряду, где предусмотрены приспособления для грудничков. Главное, Все равны перед Богом (в экстрем.случаях). В любом споре, скандале всегда ответственны ОБЕ стороны, т.к.«танго танцуют только Двое». Бывает, человек не хамит, не кричит, не машет руками. Но своим поведением провоцирует скандал –«становится в позу», мешая работе –и понеслось..(что не снимает ответственности со 2-й стороны конфликта).
21:07:23 26-10-2023
Гостья (12:31:38 26-10-2023) Зачем вообще делить самолет на классы: бизнес, эконом..?! Вс... Не летали вы бизнесом. Тем и отличается. И грудничка в соседях за такие деньги не хочется. Летели эконом-классом. С ребенком - за нами. 4.5 часа слышно его было хорошо. Но мы здоровые, вытерпели.
12:39:48 26-10-2023
не касаясь Соболева (на его месте мог быть любой) ситуация, как всегда, кране неприятная. Изначально инфант был с матерью, после апгрейда (доплаты) до бизнеса ребенка открепили от дорогого билета и прикрепили к дешевому. Хотя могли оставить и в дорогом билете. Все та же зависть и человеческая подлость, что и комментах выше. Родители "не просили", потому что и подумать не могла, что "барышня" на регистрации поступит таким образом. Ну и стюардессы тоже хороши. Ребенок грудной, его, простите, кормить надо. Однако, "не уплочено" за ребенка..мерзко. Надеюсь, накажут АФЛ