"Аэрофлот" прокомментировал скандал с семьей комика Соболева

Представители компании заявили, что семья не просила прикрепить ребенка к матери

25 октября 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В "Аэрофлоте" прокомментировали скандал, связанный с семьей комика Ильи Соболева. Об этом сообщает Shot.

Ранее Соболев в социальных сетях написал о том, что его жену с грудным ребенком не пустили в бизнес-класс, несмотря на то, что билет был повышен. Им предложили отправить в бизнес-класс отца или остаться в экономе.

Представители "Аэрофлота" заявили, что на стойке регистрации Соболевы не просили прикрепить ребенка к матери, о чем стало известно уже на борту.

При этом в компании добавили, что внимательно изучат ситуацию.