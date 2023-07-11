Аэропорт Барнаула за первое полугодие 2023 года увеличил пассажиропоток на четверть

Самым востребованным направлением остается Москва

11 июля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

За первое полугодие 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года пассажиропоток аэропорта Барнаула увеличился на 25,6%, до 319 400 пассажиров, сообщили в региональном правительстве.

Самым востребованным направлением остается Москва – 200 478 пассажиров. Также популярны Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург и Красноярск.

К концу года аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на 10% относительно 2022-го.

Также отмечается, что воздушная гавань за первые шесть месяцев 2023-го обеспечила 1575 самолетовылетов, что на 24,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщили, что аэропорт Барнаула вновь ищет подрядчика для строительства временного терминала.