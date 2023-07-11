Аэропорт Барнаула за первое полугодие 2023 года увеличил пассажиропоток на четверть
Самым востребованным направлением остается Москва
11 июля 2023, 11:35, ИА Амител
За первое полугодие 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года пассажиропоток аэропорта Барнаула увеличился на 25,6%, до 319 400 пассажиров, сообщили в региональном правительстве.
Самым востребованным направлением остается Москва – 200 478 пассажиров. Также популярны Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург и Красноярск.
К концу года аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на 10% относительно 2022-го.
Также отмечается, что воздушная гавань за первые шесть месяцев 2023-го обеспечила 1575 самолетовылетов, что на 24,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщили, что аэропорт Барнаула вновь ищет подрядчика для строительства временного терминала.
12:18:30 11-07-2023
Вы посмотрите показатели Горно-Алтайска,вот там на самом деле показатели.
12:40:17 11-07-2023
И даже нет попыток выйти на международку. Люди страдают и едут в нск/иркутск
12:45:57 11-07-2023
Оно (12:40:17 11-07-2023) И даже нет попыток выйти на международку. Люди страдают и ед... Москва так просто не отдаст деньги.