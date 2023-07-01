Аэропорт Барнаула вновь ищет подрядчика для строительства временного терминала

В первый раз найти компанию для строительства не удалось

01 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: amic.ru

Аэропорт Барнаула второй раз ищет подрядчика для строительства временного павильона прилета и выдачи багажа. На эту закупку авиапредприятие "Алтай" готово потратить 115 млн рублей – это на 46 млн больше, чем в прошлую попытку. Информация об этом есть на портале госзакупок. В первый раз успешно разыграть этот лот так и не удалось, и подрядчика не нашли.

Когда должны начаться работы?

Лот появился на портале госзакупок 23 июня. Заявки можно подавать до 7 июля. Договор с подрядчиком будет действовать с даты подписания контракта и до полного исполнения им своих обязательств.

По контракту работы необходимо начать в августе 2023-го, а завершить 15 декабря этого же года. До 15 августа подрядчик должен мобилизоваться, к 18 августа нужно изготовить временный павильон прибытия и выдачи багажа, а к 4 сентября доставить его на объект. К 8 сентября нужно завершить подготовку площадки и устроить основания под временное сооружение.

К 10 сентября должны завершиться работы по наружным сетям, до 20 сентября павильон необходимо смонтировать, а 31 сентября закончить работы по благоустройству территории. К 7 декабря подойдут к финалу работы по внутреннему оснащению павильона, а к 13 декабря рабочие обязаны закончить монтаж технологического оборудования.

Каким будет временный терминал?

Во временном павильоне будет несколько зон: общедоступная зона прилета, зоны коммерции, получения багажа, входного и послеполетного досмотра, комната личного досмотра, тамбуры, технические помещения, санузлы, помещения для хранения очистки и сушки уборочного инвентаря, для розыска багажа, для невостребованного багажа, водомерный узел, электрощитовая и венткамера.

В одноэтажным, прямоугольной формы павильоне будет отопление, кондиционирование, вентиляция и освещение. Фасады здания будут выполнены из стеновых сэндвич-панелей. А светопрозрачные участки фасадов сделаны с применением стоечно-ригельной витражной системы с заполнением однокамерным стеклопакетом. Кровля здания будет двухскатной из двухслойного тентового ПВХ-полотна, неэксплуатируемая, с неорганизованным водостоком.

Самолет / Фото: amic.ru

Сооружение будет сборно-разборной каркасной конструкцией полной заводской готовности. Его монтаж осуществляется без устройства заглубленных фундаментов.

Площадь территории в основных границах проектирования составляет около 13 га.

Подрядчик должен не только построить павильон, но и провести земляные работы, сделать подъездные пути и благоустройство (в том числе нанести разметку, построить тротуар, посадить деревья и кустарники), провести наружные сети, а также внутренние инженерные сети.

Почему прошлый аукцион не состоялся?

Авиапредприятие "Алтай" с апреля по июнь уже пыталось найти компанию на работы. Желание взяться за дело изъявили две компании, но обе заявки были отклонены, из-за того что обе фирмы не предоставили нужных документов. В итоге закупку признали несостоявшейся. Руководство намеревалось потратить на новый аэропорт 68,9 млн рублей.

Напомним, что недавно на портале госзакупок появился и лот на строительство нового терминала барнаульского аэропорта за 4,5 млрд рублей. Это здание с тремя надземными этажами и одним подземным, рядом с ним обновится привокзальная площадь, недалеко от терминала будет авиаперрон. На первом этаже нового терминала будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилета и камера хранения, а на третьем – зона вылета. Каким будет новый терминал, можно прочитать здесь.