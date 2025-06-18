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Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства

Воздушной гаванью будет управлять Росимущество

18 июня 2025, 07:51, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

Аэропорт Домодедово перешел в доход РФ по решению Арбитражного суда Московской области. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить активы ООО "ДМЕ холдинг" (управляющей компании Домодедово) в пользу государства.

Известно, что владельцы воздушной гавани незаконно установили контроль над стратегическим объектом и скрыли в нем иностранное участие. Так, с правительственной комиссией не согласовали зарубежные инвестиции. Согласно данным Генпрокуратуры, с 2002 по 2016 год аэропорт контролировали компании с острова Мэн, а после – мальтийские структуры. По версии следствия, в 2024 году владельцы разработали ложную схему российского контроля. При этом они не раскрыли израильское гражданство одного из них, а также взаимодействие с ирландскими кредиторами.

Кроме того, бывших владельцев обвиняют в саботаже развития воздушной гавани и нецелевом использовании бюджетных средств.

Как пишет News.ru, после конфискации в пользу государства аэропорт может выкупить новый частный инвестор. Пока он продолжит работу под управлением Росимущества.

Россия Аэропорт

Комментарии 13

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Гость

07:59:36 18-06-2025

Хорошая новость

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Гость

09:17:21 18-06-2025

Гость (07:59:36 18-06-2025) Хорошая новость... Это как посмотреть, любое муниципальное предприятие движется к банкротству и разрухе. Просто передел, сейчас выяснится, что нужно много-много денег из начнут выделять , а ситуация всё равно будет ухудшаться))

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dok_СФ

09:38:38 18-06-2025

Гость (09:17:21 18-06-2025) Это как посмотреть, любое муниципальное предприятие движется... "предприятие движется к банкротству и разрухе. " - не всегда.. , при рыночных условиях чаще - да.

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Sic semper tyrannis

09:41:50 18-06-2025

Гость (07:59:36 18-06-2025) Хорошая новость...
Ну да, у нас же все коммерческие предприятия в госсекторе (или принадлежащие приближенным) такие успешные и клиентоориентированные: Почта России (ранее), Автоваз, Рутуб, Мэйл ру...

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Гость

08:29:40 18-06-2025

владельцы воздушной гавани незаконно установили контроль над стратегическим объектом и скрыли в нем иностранное участие
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Может пора в школах предмет вводить, вроде, жизнь бедолаги в частной фирме? А то всё комерциализированно, таджикам электростанции строят, а нам вечно про долг твердят?

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ВВП

08:51:11 18-06-2025

Ещё бы на Шереметьево посмотрели.

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76

09:16:38 18-06-2025

ВВП (08:51:11 18-06-2025) Ещё бы на Шереметьево посмотрели. ... Отбирают только то и у тех, у кого надо. А у кого не надо - пока не отбирают. Потом может быть. Но не сейчас. Сейчас всё всех устраивает. Как не будет устраивать - отберут. Ибо почти каждое предприятие приватизировано с нарушениями. Вспомните хотя бы приватизацию одного резино-дельческого заводишка в Барнео, когда работягам сначала акции начислили на их ваучер, а когда работяги пошли акции забирать то каждый работяга недосчитался одной акции.

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ВВП

09:39:30 18-06-2025

76 (09:16:38 18-06-2025) Отбирают только то и у тех, у кого надо. А у кого не надо - ... Понял, Шереметьево у Уважаемых людей. )))

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Гость

09:31:38 18-06-2025

Пройдет не много времени и продадут за бесценок новым собственникам из лица приближенных.

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Гость

11:53:03 18-06-2025

Вроде как из Домодедово вывели за 2024 год за рубеж более 20 млрд рублей.
Это одна из причин.

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Гость

12:41:53 18-06-2025

Самый помоечный аэропорт из всех московских, самый убогий, ужасно неудобный для пассажиров, народу толпы, мест для ожидания очень мало, зато кафешками забито все, а людям тупо присесть на лавочку негде.

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Гость

17:40:32 18-06-2025

Гость (12:41:53 18-06-2025) Самый помоечный аэропорт из всех московских, самый убогий, у... вы там когда были то ? в 2000 году, а? тетя?

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Гость

17:19:57 18-06-2025

Передел собственности, подросла поросль новых "Акул бизнеса". А зоны в России постоянно пучат, как пачка дрожжей брошенная в деревенский сортир.

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