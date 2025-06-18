Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства
Воздушной гаванью будет управлять Росимущество
18 июня 2025, 07:51, ИА Амител
Аэропорт Домодедово перешел в доход РФ по решению Арбитражного суда Московской области. Об этом сообщает издание "Ведомости".
Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить активы ООО "ДМЕ холдинг" (управляющей компании Домодедово) в пользу государства.
Известно, что владельцы воздушной гавани незаконно установили контроль над стратегическим объектом и скрыли в нем иностранное участие. Так, с правительственной комиссией не согласовали зарубежные инвестиции. Согласно данным Генпрокуратуры, с 2002 по 2016 год аэропорт контролировали компании с острова Мэн, а после – мальтийские структуры. По версии следствия, в 2024 году владельцы разработали ложную схему российского контроля. При этом они не раскрыли израильское гражданство одного из них, а также взаимодействие с ирландскими кредиторами.
Кроме того, бывших владельцев обвиняют в саботаже развития воздушной гавани и нецелевом использовании бюджетных средств.
Как пишет News.ru, после конфискации в пользу государства аэропорт может выкупить новый частный инвестор. Пока он продолжит работу под управлением Росимущества.
07:59:36 18-06-2025
Хорошая новость
09:17:21 18-06-2025
Гость (07:59:36 18-06-2025) Хорошая новость... Это как посмотреть, любое муниципальное предприятие движется к банкротству и разрухе. Просто передел, сейчас выяснится, что нужно много-много денег из начнут выделять , а ситуация всё равно будет ухудшаться))
09:38:38 18-06-2025
Гость (09:17:21 18-06-2025) Это как посмотреть, любое муниципальное предприятие движется... "предприятие движется к банкротству и разрухе. " - не всегда.. , при рыночных условиях чаще - да.
09:41:50 18-06-2025
Гость (07:59:36 18-06-2025) Хорошая новость...
Ну да, у нас же все коммерческие предприятия в госсекторе (или принадлежащие приближенным) такие успешные и клиентоориентированные: Почта России (ранее), Автоваз, Рутуб, Мэйл ру...
08:29:40 18-06-2025
владельцы воздушной гавани незаконно установили контроль над стратегическим объектом и скрыли в нем иностранное участие
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Может пора в школах предмет вводить, вроде, жизнь бедолаги в частной фирме? А то всё комерциализированно, таджикам электростанции строят, а нам вечно про долг твердят?
08:51:11 18-06-2025
Ещё бы на Шереметьево посмотрели.
09:16:38 18-06-2025
ВВП (08:51:11 18-06-2025) Ещё бы на Шереметьево посмотрели. ... Отбирают только то и у тех, у кого надо. А у кого не надо - пока не отбирают. Потом может быть. Но не сейчас. Сейчас всё всех устраивает. Как не будет устраивать - отберут. Ибо почти каждое предприятие приватизировано с нарушениями. Вспомните хотя бы приватизацию одного резино-дельческого заводишка в Барнео, когда работягам сначала акции начислили на их ваучер, а когда работяги пошли акции забирать то каждый работяга недосчитался одной акции.
09:39:30 18-06-2025
76 (09:16:38 18-06-2025) Отбирают только то и у тех, у кого надо. А у кого не надо - ... Понял, Шереметьево у Уважаемых людей. )))
09:31:38 18-06-2025
Пройдет не много времени и продадут за бесценок новым собственникам из лица приближенных.
11:53:03 18-06-2025
Вроде как из Домодедово вывели за 2024 год за рубеж более 20 млрд рублей.
Это одна из причин.
12:41:53 18-06-2025
Самый помоечный аэропорт из всех московских, самый убогий, ужасно неудобный для пассажиров, народу толпы, мест для ожидания очень мало, зато кафешками забито все, а людям тупо присесть на лавочку негде.
17:40:32 18-06-2025
Гость (12:41:53 18-06-2025) Самый помоечный аэропорт из всех московских, самый убогий, у... вы там когда были то ? в 2000 году, а? тетя?
17:19:57 18-06-2025
Передел собственности, подросла поросль новых "Акул бизнеса". А зоны в России постоянно пучат, как пачка дрожжей брошенная в деревенский сортир.