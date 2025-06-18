Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства

Воздушной гаванью будет управлять Росимущество

18 июня 2025, 07:51, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Аэропорт Домодедово перешел в доход РФ по решению Арбитражного суда Московской области. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить активы ООО "ДМЕ холдинг" (управляющей компании Домодедово) в пользу государства.

Известно, что владельцы воздушной гавани незаконно установили контроль над стратегическим объектом и скрыли в нем иностранное участие. Так, с правительственной комиссией не согласовали зарубежные инвестиции. Согласно данным Генпрокуратуры, с 2002 по 2016 год аэропорт контролировали компании с острова Мэн, а после – мальтийские структуры. По версии следствия, в 2024 году владельцы разработали ложную схему российского контроля. При этом они не раскрыли израильское гражданство одного из них, а также взаимодействие с ирландскими кредиторами.

Кроме того, бывших владельцев обвиняют в саботаже развития воздушной гавани и нецелевом использовании бюджетных средств.

Как пишет News.ru, после конфискации в пользу государства аэропорт может выкупить новый частный инвестор. Пока он продолжит работу под управлением Росимущества.