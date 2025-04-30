Владимир Путин одобрил переименование волгоградского аэропорта в Сталинград
Российский лидер подпишет соответствующий указ по возвращении в Москву
30 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о присвоении волгоградскому аэропорту исторического названия Сталинград. Такую просьбу ветеранов Волгоградской области передал ему губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи, сообщает "Коммерсантъ".
Глава региона уточнил, что об этом его просило "ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО".
"Ко мне очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов, и на встрече, опять же, с ветеранами эту тему тоже обсуждали: большая просьба аэропорт Гумрак (переименовать. – Прим. ред.) в аэропорт Сталинград. Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название", – обратился к президенту Андрей Бочаров.
Владимир Путин поддержал инициативу и заявил, что подпишет соответствующий указ сразу по возвращении в Москву.
Напомним, 29 апреля президент РФ прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях к 80-летию Победы. Туда же прилетел его белорусский лидер Александр Лукашенко. Главы государств посетили Мамаев курган и музей-панораму "Сталинградская битва", а также провели двусторонние переговоры.
10:33:21 30-04-2025
А зачем?
10:38:25 30-04-2025
а я бы вернул самому городу то имя, от которого многие фашисты просто гадили под себя! Имя, известное всему миру!
11:03:39 30-04-2025
Царицын. Этот город Царицин был 500 лет. Потом за 40 лет три раза поменяли. Что за мода старые названия менять и кто разрешает?
11:26:04 30-04-2025
Поддерживаю.
12:13:57 30-04-2025
Заигрывание с реакционной частью общества. Сталинисты, коммунисты и прочие любители что-бы с ними по жестче.
14:43:26 30-04-2025
Давно пора вернуть правильные имена городам-героям Сталинград и Ленинград. За эти имена сражались и погибали наши деды и прадеды
16:26:40 30-04-2025
Столица Казахии в Книге рекордов по переименованию.
16:39:00 30-04-2025
Гость (16:26:40 30-04-2025) Столица Казахии в Книге рекордов по переименованию. ... по скорости!
21:58:39 30-04-2025
Какой город переименовать в честь Берии? и Набережные Челны - надо обратно в Брежнев!!!!