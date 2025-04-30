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Владимир Путин одобрил переименование волгоградского аэропорта в Сталинград

Российский лидер подпишет соответствующий указ по возвращении в Москву

30 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о присвоении волгоградскому аэропорту исторического названия Сталинград. Такую просьбу ветеранов Волгоградской области передал ему губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи, сообщает "Коммерсантъ".

Глава региона уточнил, что об этом его просило "ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО".

"Ко мне очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов, и на встрече, опять же, с ветеранами эту тему тоже обсуждали: большая просьба аэропорт Гумрак (переименовать. – Прим. ред.) в аэропорт Сталинград. Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название", – обратился к президенту Андрей Бочаров.

Владимир Путин поддержал инициативу и заявил, что подпишет соответствующий указ сразу по возвращении в Москву.

Напомним, 29 апреля президент РФ прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях к 80-летию Победы. Туда же прилетел его белорусский лидер Александр Лукашенко. Главы государств посетили Мамаев курган и музей-панораму "Сталинградская битва", а также провели двусторонние переговоры.

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

В Волгограде состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главное

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Россия

Комментарии 9

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Гость

10:33:21 30-04-2025

А зачем?

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Гость

10:38:25 30-04-2025

а я бы вернул самому городу то имя, от которого многие фашисты просто гадили под себя! Имя, известное всему миру!

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Гость

11:03:39 30-04-2025

Царицын. Этот город Царицин был 500 лет. Потом за 40 лет три раза поменяли. Что за мода старые названия менять и кто разрешает?

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ППШариков

11:26:04 30-04-2025

Поддерживаю.

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Гость

12:13:57 30-04-2025

Заигрывание с реакционной частью общества. Сталинисты, коммунисты и прочие любители что-бы с ними по жестче.

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Гость

14:43:26 30-04-2025

Давно пора вернуть правильные имена городам-героям Сталинград и Ленинград. За эти имена сражались и погибали наши деды и прадеды

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Гость

16:26:40 30-04-2025

Столица Казахии в Книге рекордов по переименованию.

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Гость

16:39:00 30-04-2025

Гость (16:26:40 30-04-2025) Столица Казахии в Книге рекордов по переименованию. ... по скорости!

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Гость

21:58:39 30-04-2025

Какой город переименовать в честь Берии? и Набережные Челны - надо обратно в Брежнев!!!!

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