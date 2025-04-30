Владимир Путин одобрил переименование волгоградского аэропорта в Сталинград

Российский лидер подпишет соответствующий указ по возвращении в Москву

30 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о присвоении волгоградскому аэропорту исторического названия Сталинград. Такую просьбу ветеранов Волгоградской области передал ему губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи, сообщает "Коммерсантъ".

Глава региона уточнил, что об этом его просило "ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО".

"Ко мне очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов, и на встрече, опять же, с ветеранами эту тему тоже обсуждали: большая просьба аэропорт Гумрак (переименовать. – Прим. ред.) в аэропорт Сталинград. Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название", – обратился к президенту Андрей Бочаров.

Владимир Путин поддержал инициативу и заявил, что подпишет соответствующий указ сразу по возвращении в Москву.

Напомним, 29 апреля президент РФ прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях к 80-летию Победы. Туда же прилетел его белорусский лидер Александр Лукашенко. Главы государств посетили Мамаев курган и музей-панораму "Сталинградская битва", а также провели двусторонние переговоры.