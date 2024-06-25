Аэропорт может появиться в Белокурихе в ближайшие годы
Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации
25 июня 2024, 15:02, ИА Амител
Компания "Новапорт Холдинг", возводящая новый терминал аэропорта в Барнауле, может в ближайшие годы построить аэровокзал в Белокурихе. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Катуни 24".
Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации. Компания уже приобрела площадку под строительство аэропорта. Сейчас идет обсуждение проекта, сообщил глава региона.
"У нас большой интерес [к Белокурихе] из других регионов, учитывая географию, какой-то части туристов было бы туда удобно подлететь – из того же Новосибирска, Барнаула и других регионов. В ближайшие несколько лет Белокуриха сможет принимать в полтора, может, в два раза больше отдыхающих, чем сегодня. Этому в том числе будет способствовать развитие "Белокурихи Горной", – отметил Томенко.
Сроки, когда в городе-курорте может появиться аэровокзал, глава региона не назвал. Но не исключил, что компания может начать возводить воздушную гавань не дожидаясь окончания строительства терминала в Барнауле.
15:06:39 25-06-2024
Чтоб Дримлайнер мог сесть-взлететь
17:06:47 25-06-2024
Да! Мы видели выступление Германа Грефа...!
22:04:40 25-06-2024
Гость (17:06:47 25-06-2024) Да! Мы видели выступление Германа Грефа...!... Прям в аэропорту и выступал...!
20:06:35 25-06-2024
В Белокурихи нашего, только сопли в носу. Пользы краю от белокурихинских прибылей никаких
06:38:44 26-06-2024
Гость (20:06:35 25-06-2024) В Белокурихи нашего, только сопли в носу. Пользы краю от бел... а кто мешает нашим там строиться?
10:54:42 26-06-2024
Имели все и порушили ,а теперь по новой строить ,вот так и живем .
13:18:20 27-06-2024
Давно пора, а то так добираться туда сложно, с пересадками разными, если на поезде и ожидание в Новосибирске 12 час. Столько лет курорту и так с дорогой сложно...
09:13:39 28-06-2024
Попытка номер 5