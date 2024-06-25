Аэропорт может появиться в Белокурихе в ближайшие годы

Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации

25 июня 2024, 15:02, ИА Амител

Город-курорт Белокуриха. Фото: belokurikha-san.ru

Компания "Новапорт Холдинг", возводящая новый терминал аэропорта в Барнауле, может в ближайшие годы построить аэровокзал в Белокурихе. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Катуни 24".

Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации. Компания уже приобрела площадку под строительство аэропорта. Сейчас идет обсуждение проекта, сообщил глава региона.

"У нас большой интерес [к Белокурихе] из других регионов, учитывая географию, какой-то части туристов было бы туда удобно подлететь – из того же Новосибирска, Барнаула и других регионов. В ближайшие несколько лет Белокуриха сможет принимать в полтора, может, в два раза больше отдыхающих, чем сегодня. Этому в том числе будет способствовать развитие "Белокурихи Горной", – отметил Томенко.

Сроки, когда в городе-курорте может появиться аэровокзал, глава региона не назвал. Но не исключил, что компания может начать возводить воздушную гавань не дожидаясь окончания строительства терминала в Барнауле.