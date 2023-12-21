Перевозчика не стали обслуживать в аэропорте Дасин

21 декабря 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авиакомпания "Россия" обратилась за помощью в Минтранс РФ из-за ситуации с остановкой полетов из регионов в Пекин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, рейсы перевозчика отказались принимать и обслуживать в аэропорте Дасин.

"Авиaкомпания обратилась в Министерство трaнспорта РФ за помощью в рeшении вопроса, запрос роcсийской стороны был проигнорирован в Китае", – отметил он.В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что ситуация привела к отмене ближайших рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. Пассажиров пересадили на другие рейсы группы "Аэрофлот".

Отметим, что полеты "России" в Пекин из Владивостока должны были начаться с 18 декабря.