Аэропорт в Пекине отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"
Перевозчика не стали обслуживать в аэропорте Дасин
21 декабря 2023, 07:50, ИА Амител
Авиакомпания "Россия" обратилась за помощью в Минтранс РФ из-за ситуации с остановкой полетов из регионов в Пекин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, рейсы перевозчика отказались принимать и обслуживать в аэропорте Дасин.
"Авиaкомпания обратилась в Министерство трaнспорта РФ за помощью в рeшении вопроса, запрос роcсийской стороны был проигнорирован в Китае", – отметил он.В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что ситуация привела к отмене ближайших рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. Пассажиров пересадили на другие рейсы группы "Аэрофлот".
Отметим, что полеты "России" в Пекин из Владивостока должны были начаться с 18 декабря.
08:05:27 21-12-2023
Меньше очередных китайских зараз притащат.
09:16:47 21-12-2023
Гость (08:05:27 21-12-2023) Меньше очередных китайских зараз притащат.... Согласен на100%
11:22:36 21-12-2023
Гость (08:05:27 21-12-2023) Меньше очередных китайских зараз притащат.... Они на самолетах других авиакомпаний заразу натащат.
09:52:07 21-12-2023
Вот вам и дружба с Китаем
10:11:49 21-12-2023
ха-ха (09:52:07 21-12-2023) Вот вам и дружба с Китаем... У чайников (China) дружба только рубашки называются которые фабрика "дружба" для советских трудящихся шила. Больше это слово эту нацию никак не касается.
11:57:14 21-12-2023
Читай - Китай отказался принимать Россию
18:52:26 21-12-2023
Гость (11:57:14 21-12-2023) Читай - Китай отказался принимать Россию... Ничего, гондурас примет! Конго. Заир. Чад.
01:29:49 22-12-2023
И снова в который раз эти желтомордые по нашей белой роже. Что хотят то и вытворяют с Россией во вредей. На для них не существует только дай по дешевке.Эмбарго на их паскудные товары особенно авто пока и нефть.