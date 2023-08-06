Аэропорт Внуково временно не принимает и не выпускает самолеты

На территории воздушной гавани ввели план "Ковер"

06 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Воздушное пространство временно закрыли в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным онлайн-табло, 21 рейс задержан, еще два отменили. Из-за введения плана "Ковер" некоторые самолеты вынуждены кружить в воздухе, другие уходят в Домодедово и Шереметьево.

Официальную причину закрытия воздушного пространства во Внуково пока не называют.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Москву пытался прорваться беспилотник.