Аэропорт Внуково временно не принимает и не выпускает самолеты
На территории воздушной гавани ввели план "Ковер"
06 августа 2023, 16:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Воздушное пространство временно закрыли в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Mash.
Согласно данным онлайн-табло, 21 рейс задержан, еще два отменили. Из-за введения плана "Ковер" некоторые самолеты вынуждены кружить в воздухе, другие уходят в Домодедово и Шереметьево.
Официальную причину закрытия воздушного пространства во Внуково пока не называют.
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