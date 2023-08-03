Беспилотники в Москве: почему украинские дроны долетают до столицы

Российская система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы модернизируются, но Киев не оставляет попыток найти лазейки в обороне Москвы и Подмосковья

03 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году Киев устроил серию боевых налетов беспилотников на жилые и административные здания в Москве и Московской области. Как заявляет Минобороны, подавляющую часть украинских беспилотников сбивают, перехватывают и нейтрализуют. Однако периодически потерявшие управления дроны падают на офисные здания и жилые дома. "Секрет Фирмы" выяснил, почему это может происходить.

Причин для этого несколько. По одной из версий, некоторые БПЛА просто слишком маленькие и легкие. Зачастую их изготавливают из композитных материалов, а сами они движутся очень медленно и на небольшой высоте. Все это затрудняет обнаружение, а такое поведение дрона маскирует его под обычную птицу.

Как отмечала главред RT Маргарита Симоньян, системы ПВО рассчитаны на более мощные объекты, вроде ракет и самолетов.

"Иначе во всем мире ПВО круглые сутки шарашило бы по птицам", – отмечала она.

Еще одна версия – дронов постоянно улучшают. Как отмечал военный эксперт Юрий Кнутов, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно сталкиваются с модернизацией вражеских аппаратов.

"Это происходит, потому что его перепрограммируют, меняют часть электроники, ставят определенную защиту, и мы практически не можем по нему работать", – подчеркнул он.

При этом и российская сторона постоянно модернизирует системы РЭБ. Украина регулярно признает высокую эффективность российских устройств. Однако от накладок они не спасают полностью, поскольку "начинку" беспилотников постоянно меняют, адаптируя под развивающиеся средства РЭБ.

Еще один фактор – дроны могут запускать неподалеку от Москвы. Согласно этой версии, в России могут действовать группы украинских шпионов, которые или передают противнику точные данные, или же запускают беспилотники в непосредственной близости от столицы. Такое мнение, в том числе, выразил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.