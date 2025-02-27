АГМУ откроет центр тактической медицины, чтобы учить спасать жизни в экстренных условиях
Проект обсудили на заседании Ученого совета и осмотрели территорию лагеря "Спарта", где он будет расположен
27 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
Во вторник, 25 февраля, на заседании Ученого совета Алтайского государственного медицинского университета представили комплексный план развития Центра тактической медицины АГМУ. Его планируют расположить на базе спортивно-оздоровительного лагеря "Спарта" для обучения студентов практическим навыкам оказания первой помощи в экстренных ситуациях.
Заседание Ученого совета
Проректор по учебной работе Игорь Бабушкин представил проект развития Центра и рассказал о возможностях реализации образовательных программ на базе СОЛ "Спарта".
Вопросы материально-технического обеспечения Центра и перспективы взаимодействия с войсковыми частями региона осветил преподаватель военной подготовки, майор запаса Евгений Турубаров.
Министр здравоохранения Республики Алтай, член ученого совета АГМУ, профессор Дмитрий Хубезов поделился опытом работы военно-полевым хирургом. Он акцентировал внимание на базовых навыках тактической медицины, которые необходимы современным специалистам.
Выезд на базу Центра
После обсуждения участники выехали на место – в лагерь "Спарта" под руководством ректора АГМУ Ирины Шереметьевой. Они осмотрели территорию, оценили будущее размещение инженерных сооружений и элементов полосы препятствий, предназначенных для отработки практических навыков по тактической медицине.
Центр тактической медицины играет важную роль в подготовке будущих врачей, помогая им приобрести практические навыки оказания первой помощи в условиях военного и мирного времени, отметила Ирина Шереметьева. Он открывает новые перспективы для подготовки медицинских специалистов.
Дмитрий Хубезов подчеркнул потенциал развития Центра и возможность создания современной инфраструктуры для обучения будущих специалистов в рамках курса "Тактическая медицина".
15:21:47 27-02-2025
А что, всех студентов - медиков не учат оказывать первую экстренную помощь пациентам. Этому учеников в школе учат.
09:10:32 28-02-2025
Речь о том, что будут дополнительно обучать оказывать помощь в полевых условиях, приближеных к боевым, не теоретически, а закрепляя материал на практике.