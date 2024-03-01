АГМУ успешно прошел независимую оценку качества подготовки обучающихся

Ее проводили по программам специалитета и СПО

01 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Студенты-медики / Фото: prostooleh / freepik.com

В Алтайском медуниверситете обучающиеся по программам специалитета "Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело" и "Фармация", а также по программам среднего профессионального образования "Фармация" и "Сестринское дело" успешно прошли независимую оценку качества подготовки и получили сертификат качества.

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, одной из важных задач, которые ставит перед собой вуз, является подготовка и выпуск специалистов высокого уровня.

"Именно поэтому с 14 декабря 2023 года по 21 февраля 2024 года АГМУ принял участие во внешней независимой оценке качества подготовки обучающихся", – рассказала ректор.Оценку проводили на едином портале интернет-тестирования в сфере образования ООО "Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования" по сертифицированным педагогическим измерительным материалам.

Студенты получили сертификат качества, который включен в реестр сертификатов на едином портале интернет-тестирования.

Сертификат качества / Фото: пресс-служба АГМУ

Условием успешного прохождения независимой оценки качества подготовки было обязательное участие в тестировании не менее 60% обучающихся не менее чем по трем дисциплинам. Студентам предстояло выполнить более 70% заданий теста.

"Результаты диагностического тестирования позволяют оценить уровень подготовки студентов на данном этапе обучения, спрогнозировать успешность дальнейшей учебной деятельности, а также разработать ряд организационных и управленческих мер по развитию и саморазвитию студентов в целях их эффективного продвижения на различных этапах обучения", – резюмировала Ирина Шереметьева.