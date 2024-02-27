Для студентов старших курсов АГМУ ввели практику помощника врача скорой помощи

Это не только практические навыки, но и помощь здравоохранению края

27 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Студенты АГМУ и сотрудники СМП / Фото: пресс-служба вуза

В Алтайском медуниверситете ввели практику "Помощник врача скорой медицинской помощи" для обучающихся пятого курса Института клинической медицины. Она поможет будущим врачам узнать, как работает служба скорой медицинской помощи, углубить свои знания и отработать полученные теоретические навыки под руководством опытных специалистов.

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, старшекурсники смогут оказать колоссальную поддержку и помощь здравоохранению края.

"В самый пиковый зимне-весенний эпидемический период около 600 обучающихся 5-го курса плечом к плечу со своими старшими коллегами будут спасать жизнь и здоровье земляков", ­– прокомментировала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

По мнению заведующего подстанцией скорой помощи Новоалтайска Евгения Казанцева, приток студентов старших курсов ­– это большое подспорье для организации. И прекрасная возможность привлечь молодые квалифицированные кадры, которых сейчас не хватает.

Студента АГМУ на практике / Фото: пресс-служба вуза

Заведующая подстанциями "Урожайная-2" и "Черемушки" Ирина Овчаренко отметила, что студенты АГМУ продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки, необходимый для развития профессиональных навыков. Они не только серьезно подходили к обязанностям, но и проявляли инициативу в процессе работы.

"Проходя практику на подстанции СМП, в полной мере понимаешь насколько интересная и безумно сложная работа приходится на фельдшеров и врачей", ­– поделилась впечатлениями студентка АГМУ Виктория Щербинина.По словам девушки, работа требует быстрого и точного определения состояния здоровья пациента для оказания необходимой помощи, а также принятия решения о его госпитализации. Каждая минута имеет значение, а за спиной ­– бессонные ночи и тяжелые случаи. Но, несмотря на все сложности, Виктория увидела сплоченность команды медработников, их профессионализм и большой опыт.

Как ранее сообщал amic.ru, студенты медуниверситета провели медосмотр населения в нескольких селах региона. В рамках медотрядов они участвовали в диспансеризации в середине февраля текущего года. Отряд СМО "Аликорн" обследовал жителей в Усть-Калманском районе, а СМО "Албус" – в Тогульском.