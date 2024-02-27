Для студентов старших курсов АГМУ ввели практику помощника врача скорой помощи
Это не только практические навыки, но и помощь здравоохранению края
27 февраля 2024, 13:30, ИА Амител
В Алтайском медуниверситете ввели практику "Помощник врача скорой медицинской помощи" для обучающихся пятого курса Института клинической медицины. Она поможет будущим врачам узнать, как работает служба скорой медицинской помощи, углубить свои знания и отработать полученные теоретические навыки под руководством опытных специалистов.
По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, старшекурсники смогут оказать колоссальную поддержку и помощь здравоохранению края.
"В самый пиковый зимне-весенний эпидемический период около 600 обучающихся 5-го курса плечом к плечу со своими старшими коллегами будут спасать жизнь и здоровье земляков", – прокомментировала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.
По мнению заведующего подстанцией скорой помощи Новоалтайска Евгения Казанцева, приток студентов старших курсов – это большое подспорье для организации. И прекрасная возможность привлечь молодые квалифицированные кадры, которых сейчас не хватает.
Заведующая подстанциями "Урожайная-2" и "Черемушки" Ирина Овчаренко отметила, что студенты АГМУ продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки, необходимый для развития профессиональных навыков. Они не только серьезно подходили к обязанностям, но и проявляли инициативу в процессе работы.
"Проходя практику на подстанции СМП, в полной мере понимаешь насколько интересная и безумно сложная работа приходится на фельдшеров и врачей", – поделилась впечатлениями студентка АГМУ Виктория Щербинина.По словам девушки, работа требует быстрого и точного определения состояния здоровья пациента для оказания необходимой помощи, а также принятия решения о его госпитализации. Каждая минута имеет значение, а за спиной – бессонные ночи и тяжелые случаи. Но, несмотря на все сложности, Виктория увидела сплоченность команды медработников, их профессионализм и большой опыт.
Как ранее сообщал amic.ru, студенты медуниверситета провели медосмотр населения в нескольких селах региона. В рамках медотрядов они участвовали в диспансеризации в середине февраля текущего года. Отряд СМО "Аликорн" обследовал жителей в Усть-Калманском районе, а СМО "Албус" – в Тогульском.
13:45:25 27-02-2024
дело хорошее , главное желание студентов научиться
14:04:45 27-02-2024
Совсем туго с кадрами? В поликлинике одни студенты везде
14:20:01 27-02-2024
гость (14:04:45 27-02-2024) Совсем туго с кадрами? В поликлинике одни студенты везде... Не то слово, еще и не знают ничего, толку ноль. В поликлинике пусто, лучше самим лечиться, чем время попусту тратить.
14:30:53 27-02-2024
Гость (14:20:01 27-02-2024) Не то слово, еще и не знают ничего, толку ноль. В поликлиник... Да-да, а больничный Вы себе тоже сами оформите?
14:34:14 27-02-2024
Гость (14:20:01 27-02-2024) Не то слово, еще и не знают ничего, толку ноль. В поликлиник... ага, ты ещё желчный пузырь с камнями вырежи сам себе)
19:36:25 27-02-2024
Гость (14:34:14 27-02-2024) ага, ты ещё желчный пузырь с камнями вырежи сам себе)... А ты иди к студенту, чтобы он тебе пузырь с камнями вырезал.
14:39:59 27-02-2024
Что-то в статье ни слова о том, что студентам что-то платят при этом. Или "практика" подразумевает бесплатную раб. силу? Загнать студентов туда, где никто работать не хочет, да еще и забесплатно?
15:14:29 27-02-2024
Гость (14:39:59 27-02-2024) Что-то в статье ни слова о том, что студентам что-то платят ... и отбить все желание идти дальше, в профессию
16:45:25 27-02-2024
Гость (14:39:59 27-02-2024) Что-то в статье ни слова о том, что студентам что-то платят ... А что должны. Так то учебный план предусматривает учебную и преддипломную практики! Никогда за прохождение практики не платили студентам.
17:49:34 27-02-2024
Гость (16:45:25 27-02-2024) А что должны. Так то учебный план предусматривает учебную и... Ну... с вами можно было бы согласиться, но вот только "По мнению заведующего подстанцией скорой помощи Новоалтайска Евгения Казанцева, приток студентов старших курсов – это большое подспорье для организации. И прекрасная возможность привлечь молодые квалифицированные кадры, которых сейчас не хватает." Извините, это не учеба. Это именно что бесплатные работники. И да, преддипломная практика подразумевает научную работу и написание диплома. Это не она, это просто затыкание дыр студентами благодаря договоренности вуза и подстанции. Ваш кэп.
19:56:58 27-02-2024
Гость (17:49:34 27-02-2024) Ну... с вами можно было бы согласиться, но вот только "По мн... Кепь, а ты много научных работ написал обучаясь в меде? Хотя более чем уверен, что ты в те двери даже не заглядывал. Молодежи дают возможность для практики. А практика для большинства студиозусов была/есть/будет бесплатной.
20:17:46 27-02-2024
Гость (19:56:58 27-02-2024) Кепь, а ты много научных работ написал обучаясь в меде? Хотя... В меде дипломных работ вообще нет - там госы. О чем и был мой комментарий, собственно. И да, преддипломная практика (в вузах, где она есть) не оплачивается - студент работает в соответствующем научном институте. Но ее результатом будет написание диплома, то есть научной работы. На практике студентов должны учить. А кто их учит в скорой? Если львиная доля персонала там - фельдшеры? А работать там может уже студент после 4 курса меда. Работать. И получать деньги, а не "практику проходить".