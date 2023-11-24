Аграрии Алтая взяли у РСХБ на 38% больше средств на развитие отрасли, чем годом ранее

РСХБ предлагает кредитные продукты для работы АПК края во всех отраслях

24 ноября 2023, 16:14, ИА Амител erid: LjN8K239e

Трактор. Поле / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк продолжает выполнение своей первоочередной задачи – финансирование развития и текущих задач агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай. С начала года РСХБ профинансировал аграриев двух регионов на сумму свыше 15 млрд руб., что на 4,2 млрд (38%) превышает результат за тот же период прошлого года. Из них более 9,3 млрд руб. направлено на проведение сезонных работ. Более 11 млрд руб. кредитных средств выдано по льготным ставкам, при этом клиенты из сферы среднего, малого и микробизнеса профинансированы более чем на 7 млрд рублей.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов для работы агропромышленного комплекса края во всех отраслях.

"Если в общем оценить, то ситуация по нашему хозяйству нормальная, плановая. Сейчас у нас есть долгосрочный кредит в РСХБ. Условия, в общем, не плохие, и с нашей стороны не было никаких просрочек и задолженностей, нас здесь понимают, вместе работаем", – прокомментировал итоги сельскохозяйственного сезона один из успешных фермеров Косихинского района Алтайского края Владимир Устинов.

В РСХБ действует горячая линия для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ.

Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный).

"Индивидуальный подход и качественное обслуживание, новые цифровые технологии, востребованные кредитные и депозитные продукты, разработанные с учетом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов – все это обуславливает растущее доверие жителей Алтая к банку, что и выражается в положительной динамике основных показателей филиала", – сказал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.Он также отметил, что банк работает по принципу обратной связи и учитывает пожелания клиентов в разработке продуктов и в формате сотрудничества.

На сайте Россельхозбанка можно найти большой перечень предложений и акций для сельхозтоваропроизводителей, кредитный калькулятор, узнать о льготном кредитовании исполнителей СПК по господдержке предприятий АПК, рассчетно-кассовом обслуживании, кешбэке по бизнес-картам, о программах банка при покупке сельхозтехники от производителей, кредитах микробизнесу.

Действуют специальные продукты по всем мерам господдержки для юридических и физических лиц, а также антикризисные государственные кредитные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и многое другое.

За более подробной информацией обращайтесь на сайт или в офисы Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк"

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