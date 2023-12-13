Аграрии Центральной России лишили алтайский сельхоз части покупателей гречихи

Башкирия и Татарстан получили хороший урожай этой культуры и закрыли весомую часть спроса

13 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аграрии Центральной России лишили алтайское сельское хозяйство части покупателей гречихи. Ситуация возникла в 2023 году – Башкирия и Татарстан получили нынче хороший урожай этой культуры и закрыли весомую часть спроса. Об этом в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" рассказал директор алтайской производственной компании "Сибиряк" Евгений Никифоров.

Он отметил, что на фоне хорошего урожая в европейской части России алтайских аграриев стали "поддавливать". Поставлять у них выходит в регионы, находящиеся ближе. В частности, это Белоруссия. При этом цена на крупу в этом году довольно низкая – не более 19 рублей за килограмм. Кроме того, выросли и издержки: подорожало все – от затрат на обработку до тары.

Кроме того, была проблема с уборкой – почти все сырье оказалось влажным. Многое из него сушится и до сих пор.

Напомним, как ранее сообщал заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов, Алтайский край снова поставил рекорд по сбору гречихи. Ее собрали почти 930 тысяч тонн. Власти рассчитывают, что это позволит увеличить отгрузку на экспорт. Сейчас ее активно закупает Китай и Казахстан.