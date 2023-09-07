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Агрессивная собака напала на девушку в центре Барнаула

По словам пострадавшей, сначала она даже не обратила внимания на животных

07 сентября 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пострадала от укуса агрессивной собаки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам девушки, она шла по проспекту Строителей в районе ТЦ Galaxy, увидела трех собак, бегущих навстречу, но не придала этому значения. Два пса пробежали мимо, а третий схватил ее за ногу.

В итоге у горожанки порваны штаны и поранена нога. В соцсетях она возмутилась тому, что бродячие животные продолжают пугать и увечить людей на улицах Барнаула.

Барнаул Собаки

Комментарии 14

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Светлана

18:28:05 07-09-2023

Ждём комментариев о возмещении вреда от администрации.

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Гость

18:55:06 07-09-2023

Где комментарии зоонеадекватов, что она сама спровоцировала нападение, что ни одна собака никогда без причины никого не покусала, что отстреливать нужно таких людей, которые на собак наговаривают?

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Гость

19:31:14 07-09-2023

Голосуйте за буланова !!!

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Гость

20:13:50 07-09-2023

Нам осталось вооружаться против собак, потому как нас оставили с этой проблемой наедине, государство расписались в своей несостоятельности.

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Гость

22:32:34 07-09-2023

Говорил и буду говорить, собак всех в расход! Потерпевшей компенсацию от администрации!

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Гость

23:52:58 07-09-2023

Эти собаки в том районе ходят огромными агрессивными стаями. Это район старого Силикатного, улица Силикатная. Автобазы, склады, гаражи. Высылайте туда группу догхантеров, будет много работы.

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Гость

06:37:05 08-09-2023

В городе не должно быть ни бродячих собак, ни собак без поводка и намордника (приравнивается к бродячей). Зоошиза должна быть пролечена, либо депортирована за полярный круг

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Гость

10:14:27 08-09-2023

Стадион школы 126, корпус которой находится на Гущина, давно превратили в место выгула собак. Кукушке-директору дела до этого нет.

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гость

10:51:33 08-09-2023

Была аналогичная ситуация. Иду по тротуару на Калинина , на газоне возле заправки лежат 4 собаки на расстоянии метров 5 от меня. Вдруг одна из них подбежала и начала лаять и скалить зубы. Другие тоже за ней. Ситуация класс: четыре большие собаки окружили, лают и кидаются. Поблизости никого. Когда одна схватила за ногу (спасли толстые штаны) помог визг. Собаки отступили и удалось уйти. На жалобу прокуратура ответила отпиской и администрация тоже. Ка выяснилось, собаки живут при заправки. Они и до сих пор там. Так что вблизи от пересечения улиц Космонавтов и Калинина будте осторожны и увидев стою собак обходите стороной. Они до сих пор там.

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Гость

12:00:31 08-09-2023

гость (10:51:33 08-09-2023) Была аналогичная ситуация. Иду по тротуару на Калинина , на... Вот за что я не люблю собак, они нападают, когда человек идет один, как трусливые шакалы.

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Гость

12:40:47 08-09-2023

Гость (12:00:31 08-09-2023) Вот за что я не люблю собак, они нападают, когда человек иде... По версии А.Э. Брэма домашняя собака произошла от скрещивания волка, шакала и какого-то ныне вымершего вида псовых. Так что от шакала в канис вульгарис что-то есть, наверное.

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Гость

13:13:58 08-09-2023

Гость (12:40:47 08-09-2023) По версии А.Э. Брэма домашняя собака произошла от скрещивани... К чему нам в этом разбираться? Отстреливать по факту нахождения без поводка и намордника на улице, и точка!

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Гость

13:22:41 08-09-2023

На Калинина в районе путепровода живут две стаи собак, и на Ленина возле строящегося моста - еще стая. В последнее время стали очень агрессивны, лают на проходящих.

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Гость

17:48:21 08-09-2023

На Шумакова -Взлетная в недострое так и живет огромная стая собак. Уже щенков нарожали. Жители жалуются, а администрации все равно. Хоть бы охотники помогли. За детей страшно.

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