Агрессивная собака напала на девушку в центре Барнаула
По словам пострадавшей, сначала она даже не обратила внимания на животных
07 сентября 2023, 18:20, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула пострадала от укуса агрессивной собаки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам девушки, она шла по проспекту Строителей в районе ТЦ Galaxy, увидела трех собак, бегущих навстречу, но не придала этому значения. Два пса пробежали мимо, а третий схватил ее за ногу.
В итоге у горожанки порваны штаны и поранена нога. В соцсетях она возмутилась тому, что бродячие животные продолжают пугать и увечить людей на улицах Барнаула.
18:28:05 07-09-2023
Ждём комментариев о возмещении вреда от администрации.
18:55:06 07-09-2023
Где комментарии зоонеадекватов, что она сама спровоцировала нападение, что ни одна собака никогда без причины никого не покусала, что отстреливать нужно таких людей, которые на собак наговаривают?
19:31:14 07-09-2023
Голосуйте за буланова !!!
20:13:50 07-09-2023
Нам осталось вооружаться против собак, потому как нас оставили с этой проблемой наедине, государство расписались в своей несостоятельности.
22:32:34 07-09-2023
Говорил и буду говорить, собак всех в расход! Потерпевшей компенсацию от администрации!
23:52:58 07-09-2023
Эти собаки в том районе ходят огромными агрессивными стаями. Это район старого Силикатного, улица Силикатная. Автобазы, склады, гаражи. Высылайте туда группу догхантеров, будет много работы.
06:37:05 08-09-2023
В городе не должно быть ни бродячих собак, ни собак без поводка и намордника (приравнивается к бродячей). Зоошиза должна быть пролечена, либо депортирована за полярный круг
10:14:27 08-09-2023
Стадион школы 126, корпус которой находится на Гущина, давно превратили в место выгула собак. Кукушке-директору дела до этого нет.
10:51:33 08-09-2023
Была аналогичная ситуация. Иду по тротуару на Калинина , на газоне возле заправки лежат 4 собаки на расстоянии метров 5 от меня. Вдруг одна из них подбежала и начала лаять и скалить зубы. Другие тоже за ней. Ситуация класс: четыре большие собаки окружили, лают и кидаются. Поблизости никого. Когда одна схватила за ногу (спасли толстые штаны) помог визг. Собаки отступили и удалось уйти. На жалобу прокуратура ответила отпиской и администрация тоже. Ка выяснилось, собаки живут при заправки. Они и до сих пор там. Так что вблизи от пересечения улиц Космонавтов и Калинина будте осторожны и увидев стою собак обходите стороной. Они до сих пор там.
12:00:31 08-09-2023
гость (10:51:33 08-09-2023) Была аналогичная ситуация. Иду по тротуару на Калинина , на... Вот за что я не люблю собак, они нападают, когда человек идет один, как трусливые шакалы.
12:40:47 08-09-2023
Гость (12:00:31 08-09-2023) Вот за что я не люблю собак, они нападают, когда человек иде... По версии А.Э. Брэма домашняя собака произошла от скрещивания волка, шакала и какого-то ныне вымершего вида псовых. Так что от шакала в канис вульгарис что-то есть, наверное.
13:13:58 08-09-2023
Гость (12:40:47 08-09-2023) По версии А.Э. Брэма домашняя собака произошла от скрещивани... К чему нам в этом разбираться? Отстреливать по факту нахождения без поводка и намордника на улице, и точка!
13:22:41 08-09-2023
На Калинина в районе путепровода живут две стаи собак, и на Ленина возле строящегося моста - еще стая. В последнее время стали очень агрессивны, лают на проходящих.
17:48:21 08-09-2023
На Шумакова -Взлетная в недострое так и живет огромная стая собак. Уже щенков нарожали. Жители жалуются, а администрации все равно. Хоть бы охотники помогли. За детей страшно.