Агрессивная собака напала на девушку в центре Барнаула

По словам пострадавшей, сначала она даже не обратила внимания на животных

07 сентября 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пострадала от укуса агрессивной собаки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам девушки, она шла по проспекту Строителей в районе ТЦ Galaxy, увидела трех собак, бегущих навстречу, но не придала этому значения. Два пса пробежали мимо, а третий схватил ее за ногу.

В итоге у горожанки порваны штаны и поранена нога. В соцсетях она возмутилась тому, что бродячие животные продолжают пугать и увечить людей на улицах Барнаула.