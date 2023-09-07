Жительница Барнаула отпинала свою собаку на глазах у очевидцев
Женщина держала животное на поводке и била его ногами
07 сентября 2023, 08:31, ИА Амител
Кадр из видео
Женщину, жестоко обращающуюся со своей собакой, заметили в Барнауле. О ней рассказали в социальных сетях.
По словам автора сообщения, во дворе дома по адресу Анатолия, 224а, часто выгуливают собак, но недавно случилось то, что особенно сильно привлекло внимание жильцов.
В сообществе "Инцидент Барнаул" горожанка отметила, что лай животных здесь – дело обычное. Однако накануне одна из жительниц дома под окнами сильно избила своего пса ногами. Предположительно, он кинулся на другую собаку, после чего женщина, держа его на поводке, стала наносить удары ногами.
08:52:07 07-09-2023
Извините....Зачем вообще заводить животных, если при малейшей мелочи хочется их "прибить".?????
09:05:28 07-09-2023
кто духом слаб, у того животное в опале
12:05:19 07-09-2023
Гость (09:05:28 07-09-2023) кто духом слаб, у того животное в опале... А ты силен духом? Ну так заведи сильную собаку и целуй ее под хвост, и пополнишь ряды загрызенных своими собаками. В этом году в Пригородном за Новосиликатным хозяйку два ее алабая загрызли, в скорой умерла, причем отогнал их от нее лопатой сосед по улице. Видимо сосед из тех, кто с собаками не церемонится, поэтому его они послушались, а свою добрую хозяйку нет.
09:38:00 07-09-2023
Мама, заведи собаку. Назови её "сержант". Приду из армии, буду *******(бить) её каждый день.
09:45:33 07-09-2023
А приучать собаку не жрать на улице что попало надо только высокопарными словами?
09:55:54 07-09-2023
Это добренькие зоошизы, так любят своих песиков, что им хочется их попинать.
10:08:32 07-09-2023
собака, которая нарушила норма поведения - бросилась на другую собаку, должна быть наказана. Чем больше она получит люлей, тем лучше запомнит, что так делать нельзя. И в итоге такая ситуация не повторится.
14:11:07 07-09-2023
Любовь (10:08:32 07-09-2023) собака, которая нарушила норма поведения - бросилась на друг... Кроме как избить, вы других способов воспитания не знаете? Детей своих тоже тупо колотите?
10:28:09 07-09-2023
Это добренькие зоошизы, так любят своих песиков, что им хочется их попинать.---- нет, это классические зоофобы, по какой то случайности решившие, что они собак любят)
12:07:32 07-09-2023
Гость (10:28:09 07-09-2023) Это добренькие зоошизы, так любят своих песиков, что им хоче... Зоофобы не заводят не собак, не кошек, тут из комментов понятно, что это воспитательный момент для зоошиз.
11:50:23 07-09-2023
Следующий раз женщине надо отпинать зоошизу, которая не понимает, что табу воспринимается через наказание. Причем не только у животных.
11:55:52 07-09-2023
Табу воспринимается через наказание. Помню в 80-х пьяный друг шел по двору и пинал Жигули, а Москвичи не пинал. Я говорю, вот он какой справедливый, машины бедных не пинает. А два других друга засмеялись, нет говорят, просто он однажды Москвич по пьяне пнул, а хозяин Москвича ему таких люлей навешал, что он теперь в любом состоянии помнит, что Москвичи пинать нельзя. Воспитание через наказание, шизойдам не понять.
12:41:16 07-09-2023
Неспециалист очень далек от дрессировки служебных собак. Кнут и пряник. Отсюда столько смешных комментов.
14:11:28 07-09-2023
Гость (12:41:16 07-09-2023) Неспециалист очень далек от дрессировки служебных собак. Кну... Ты близок, ага.
14:32:32 07-09-2023
Всё правильно делает хозяйка. Заслуженное наказание должно быть получено. Это не ребёнок, а животное, у него инстинкты, слов не понимает. Под хвост тоже целовать бесполезно.
17:26:26 07-09-2023
Гость (14:32:32 07-09-2023) Всё правильно делает хозяйка. Заслуженное наказание должно б... А собака то поймет, за что было наказание? У собаки интеллект двухлетнего ребенка. Если вы с вашей точки зрения наказываете, и не объясняете на понятном языке для собаки за что, то собака просто считает, что ее избил самый близкий ей человек - хозяин. И перестанет доверять человеку. Родители тоже наказывают детей сообразно их возрасту. Не предъявляют же требования к двухлетнему ребенку такие же как десятилетнему.
17:35:14 07-09-2023
Гость (17:26:26 07-09-2023) А собака то поймет, за что было наказание? У собаки интеллек... Поймёт, поймёт. Собаки очень умные.