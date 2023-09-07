Жительница Барнаула отпинала свою собаку на глазах у очевидцев

Женщина держала животное на поводке и била его ногами

07 сентября 2023, 08:31, ИА Амител

Кадр из видео

Женщину, жестоко обращающуюся со своей собакой, заметили в Барнауле. О ней рассказали в социальных сетях.

По словам автора сообщения, во дворе дома по адресу Анатолия, 224а, часто выгуливают собак, но недавно случилось то, что особенно сильно привлекло внимание жильцов.

В сообществе "Инцидент Барнаул" горожанка отметила, что лай животных здесь – дело обычное. Однако накануне одна из жительниц дома под окнами сильно избила своего пса ногами. Предположительно, он кинулся на другую собаку, после чего женщина, держа его на поводке, стала наносить удары ногами.