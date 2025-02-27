Агрессивный ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге
После инцидента хозяйка просто увела животное домой
27 февраля 2025, 10:45, ИА Амител
В России произошло еще одно нападение собаки на человека. Как сообщает Telegram-канал "112", ротвейлер атаковал 31-летнюю женщину с маленьким сыном в Екатеринбурге.
Инцидент произошел на улице Медногорской. Пес вцепился в мальчика, однако мама закрыла его собой и упала на снег. Пес продолжал нападать, кусая обоих и не давая прохожим им помочь.
Канал отмечает, что ротвейлер не бродячий. После зверского нападения хозяйка просто отвела его домой. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители уже нашли владелицу животного и начали проверку. Местные жители утверждают, что агрессивная собака и раньше нападала на людей.
10:50:28 27-02-2025
Виноваты мать и ребёнок. Зоошизы, не так ли в вашем дебильном понимании?
11:00:47 27-02-2025
Гость (10:50:28 27-02-2025) Виноваты мать и ребёнок. Зоошизы, не так ли в вашем дебильно... Челошиз, успокойся уже... Собаки не главное зло на Земле... Люди друг друга убивают в сотни раз чаще. Но ведь это другое, не так ли?
11:28:37 27-02-2025
Дюша (11:00:47 27-02-2025) Челошиз, успокойся уже... Собаки не главное зло на Земле... ... И какие еще доказательства нужны, что зоошизы - моральные деграданты?
Ребенок и мать у Дюши сочуствия не вызвали, а вот собака в данном случае "не главное зло".
И такие придурки живут среди нас...
11:51:33 27-02-2025
Гость (11:28:37 27-02-2025) И какие еще доказательства нужны, что зоошизы - моральные де... Для меня вообще психика собачников за гранью понимания. Собака в городской квартире - это же как недееспособный член семьи, за которым нужен постоянный уход, к тому же не имеющий никаких социальных дотаций. Выгуливать в ущерб своему времени, собирать испражнения, кормить, лечить, покупать всякие ошейники-намордники, и прочее. Капец, вообщем...
12:47:40 27-02-2025
Гость (11:28:37 27-02-2025) И какие еще доказательства нужны, что зоошизы - моральные де... Иди лечись! Зоофоб. Ребенка жалко...Мать жалко...Хозяйка - скотина...Но речь не об этом. Речь о планомерном разжигании вражды к собакам и собаководам.
13:18:03 27-02-2025
Дюша (12:47:40 27-02-2025) Иди лечись! Зоофоб. Ребенка жалко...Мать жалко...Хозяйка - с... и кто же это разжигает ненависть? не сами собачники,которые не убирают за своими собаками,загадили общественные пространства,выгуливают на дет площадках,тротуарах,парках,тащат их в продуктовые магазины,не заботятся о безопасности окружающих,выгуливая без намордника и поводка,ставят своих животных в ровень с людьми.а кто-то другой разжигает,ага,мы поняли тебя,пролеченного
13:50:53 27-02-2025
Дюша (12:47:40 27-02-2025) Иди лечись! Зоофоб. Ребенка жалко...Мать жалко...Хозяйка - с... Соседи отмечают, что это не первый случай нападения собаки. Хозяйка же после инцидента заявила, что не несет ответственности.
но разжигает не собачница,нет конечно
15:10:08 27-02-2025
Гость (13:50:53 27-02-2025) Соседи отмечают, что это не первый случай нападения собаки. ... дак все они так говорят. Оружие записанное на них спьяну гуляет по рукам из этих стволов убивают тех потом привлекают они тоже мол не несу я ответственности но садятся в тюрьму
приобрел ствол, убили кого то из ствола - садись
а бойцовая собака это тот же ствол и статья уголовная должна идти как за ствол огнестрела
развели *** демократию
10:58:06 27-02-2025
когда уже наведут порядок с собаками, собака-сейчас идол времени, все засрано, собачников все больше
12:02:46 27-02-2025
Эта собака уже третий раз нападает на людей. После случившегося ее пора усыплять.
Судя по всему, ее хозяева - люди крайне безответственные.
Кстати, и хозяйка-то не слишком торопилась -- вышла из дома почти через полчаса, несмотря на громкий кипиш.
13:04:01 27-02-2025
Гость (12:02:46 27-02-2025) Эта собака уже третий раз нападает на людей. После случившег... ну если эта собака в третий раз нападает на людей и она бойцовской породы то тут дело не в собаке совсем
хозяйка ее дрессирует людей убивать. Тут конкретно надо валить хозяйку
14:05:23 27-02-2025
Гость (13:04:01 27-02-2025) ну если эта собака в третий раз нападает на людей и она бойц...
если хозяйку завалить,пес станет послушным и добрым?
12:18:08 27-02-2025
Запретить держать больших и бойцовых собак, ужесточить ответственность владельцев!
12:23:59 27-02-2025
Однозначно пристрелить.Ротвейлер не исправится.
12:26:44 27-02-2025
20 лет назад людей гопота кошмарила, теперь псы с дикарями мма-шниками.
12:42:34 27-02-2025
Ребенок и мать у Дюши сочуствия не вызвали, а вот собака в данном случае "не главное зло".------- Обьясните мне, почему когда папаша кончает всю семью или что то в этом роде, что случается почти каждый день!!! комментов в таких новостях всего 2-3? Это вас не волнует почему то. Но если вдруг собака, то злобе в комментах нет предела. Вобще ротвейлер, конечно, серьезная собака. Проходя мимо, лучше не дергаться и ручонками своими не махать.
12:57:56 27-02-2025
Гость (12:42:34 27-02-2025) Ребенок и мать у Дюши сочуствия не вызвали, а вот собака в д... Но хозяин ОБЯЗАН выгуливать ротвейлера, как и вообще всех собак, в наморднике и на крепком поводке!
13:02:40 27-02-2025
Гость (12:42:34 27-02-2025) Вобще ротвейлер, конечно, серьезная собака. Проходя мимо, лучше не дергаться и ручонками своими не махать. "серьезная" собака на улице не должна гулять без присмотра. Таковая должна быть как можно скорее отловлена и в случае отсутствия хозяев - уничтожена.
13:05:50 27-02-2025
Обьясните мне, почему когда папаша кончает всю семью или что то в этом роде
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объясните мне,почему этот папаша уедет на ПЖ согласно нашего УК
а ротвейлер "не самое главное зло",и его просто увела домой хозяйка?и возможно,он снова бегает по улицам,кусает тех,"кто ручонками машет"
13:15:46 27-02-2025
серьезная" собака на улице не должна гулять без присмотра--------- однозначно, это не обсуждается даже. Но если, например, пес сбежал, мимо проходить нужно спокойно, а не дергаться, как как это делают многие.
14:51:57 27-02-2025
объясните мне,почему этот папаша уедет на ПЖ согласно нашего УК
а ротвейлер "не самое главное зло",и его просто увела домой хозяйка?-------- ну, очевидно, потому что мы в ответе за тех, кого приручили - отвечать за все дела своего пса должен хозяин. Так же, как и за дела своих несовершеннолетних диточек придурков должны отвечать их родители. Это будет справедливо.
17:06:26 27-02-2025
Гость (14:51:57 27-02-2025) объясните мне,почему этот папаша уедет на ПЖ согласно нашего... очевидно то,что орудие нападения ,как и его хозяин изымаются,оружие подлежит уничтожению,хозяин оружия-изолируется из общества,потому что опасный преступник.
а здесь собачка невиновата,хозяйка-я не я,полицаи проводят проверку.
преступление есть,а наказание никто не понесет. реальное наказание,а не типа штраф
14:59:15 27-02-2025
Ротвейлер - очень опасная мощная собака, нападает без лая, по-деловому давит грудью сверху, а в это время жует челюстями. Даже если не прокусит, остаются тяжелые гниющие раны. Проверяли со своим неагрессивным милым псом на своей шкуре, к сожалению. И, что интересно, хозяева у ротвейлеров редко бывают адекватными. В нашем случае, он всегда гулял без намордника, держа в страхе всю округу в самом центре города в районе стадиона у Пединститута.
15:13:08 27-02-2025
Ротвейлер - очень опасная мощная собака, нападает без лая,----- если ротвейлеру что то не нравится, он начинает тихо рычать какое то время. И это сигнал, что надо отойти подальше и заткнуться) А если мелкая собачка продолжает заливаться лаем, как они часто любят это делать, то она попала.
17:33:04 27-02-2025
Был у меня однажды подобный случай. Я гулял со своим спаниелем...А рядом без намордника и поводка гнида с ротвеллером. Тот кинулся на мою собаку. А хозяин стоит, ухмыляется...Я тогда руку сунул в карман и крикнул ему, что сначала собаку пристрелю, а потом его...Тот побледнел и бегом за своим выродком, а потом домой...
18:52:27 27-02-2025
всё просто - в МКД законодательно запретить содержание собак и Дюш. Хочешь песеля или алкота-коммуняку - в частный дом, где они могут резвиться на закрытой территории.
08:56:12 28-02-2025
Гость (18:52:27 27-02-2025) всё просто - в МКД законодательно запретить содержание собак... И разрешить Гостей анонимных на каждом углу...