Агрессивный ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге

После инцидента хозяйка просто увела животное домой

27 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

В России произошло еще одно нападение собаки на человека. Как сообщает Telegram-канал "112", ротвейлер атаковал 31-летнюю женщину с маленьким сыном в Екатеринбурге.

Инцидент произошел на улице Медногорской. Пес вцепился в мальчика, однако мама закрыла его собой и упала на снег. Пес продолжал нападать, кусая обоих и не давая прохожим им помочь.

Канал отмечает, что ротвейлер не бродячий. После зверского нападения хозяйка просто отвела его домой. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители уже нашли владелицу животного и начали проверку. Местные жители утверждают, что агрессивная собака и раньше нападала на людей.