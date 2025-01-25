НОВОСТИПроисшествия

Муж растерзанной собаками жительницы Новосибирска рассказал подробности ее гибели

На женщину напала стая дворняг, когда она возвращалась домой из больницы

25 января 2025, 21:12, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Под Новосибирском похоронили 52-летнюю женщину, которую загрызла стая собак. Ее муж рассказал подробности трагедии, пишет "КП-Новосибирск".

Нападение случилось 23 января возле промзоны на улице Малыгина, когда женщина после визита в больницу возвращалась домой через пустырь напротив свалки. Дворняги набросились на нее в 50 метрах от дома. 

Работник мебельного цеха рассказал, что увидел стаю из восьми-десяти собак и женщину в крови и в одних разорванных штанах – всю остальную одежду сорвали собаки. Он с коллегой разогнал дворняг лопатами, занес женщину в цех и усадил на диван. Тут же подоспел ее муж, который вышел ее встречать, но не дождался и пошел навстречу.

"Скорая приехала не сразу, из села Верх-Тула, следом полиция, прокуратура, криминалисты, до ночи расследовали. Мы когда забирали Татьяну, на земле крестик лежал, футболка вся разодранная... Жена не в первый раз ходила этим путем, собаки ее не трогали, не знаю, почему так произошло", – рассказал сибиряк.

По его информации, следователи нашли напавшую на его супругу стаю: собаки жили в заброшенных зданиях завода неподалеку.

"Этих собак, по-хорошему, должны были отстреливать, но закон запрещает их убивать. Половина псов даже с бирками, но толку нет, стая есть стая. Их быстро нашли, у них морды все в крови были, меня к ним не подпускали, чтоб не убил их собственноручно", – рассказал вдовец.

Он отметил, что в округе обитают три стаи – это около 30 собак. Они уже нападали на людей. Местные жители писали в администрацию Верх-Тулинского сельсовета, собак отлавливали, но потом возвращали обратно чипированных. В итоге животные расплодились, питаясь на мусорном полигоне.

Кроме того, на свалке бросают щенков и местные жители, добавил он.

Новосибирская область Происшествия Собаки

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

21:35:51 25-01-2025

Собака - это стайный хищник-падальщик.
В доме эти инстинкты угнетены. Но на улеце они проявляются.
У тех, кто рождён и выжил на улице они в полной мере.
Их нужно просто отстреливать, других вариантов нет.
Кому жалко, те могут разобрать их себе по домам, а не быть добренькими, в том числе и за счёт этой женщины.

  58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Роман

21:39:45 25-01-2025

И как чипизация собак помогла?

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:52 26-01-2025

Роман (21:39:45 25-01-2025) И как чипизация собак помогла? ... Смотри, чипирование ввели потому, что зоошизы утверждали, бездомные собаки появляются поскольку владельцы выбрасывают питомцев на улицу. Поэтому, по логике зоошиз, надо применять суровые меры к хозяевам. Для определения принадлежности животных стали маркировать. Всё с подачи зоошиз.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:33 26-01-2025

Роман (21:39:45 25-01-2025) И как чипизация собак помогла? ... Чипирование поможет в недалеком будущем собирать налоги и платить за фиксацию смерти питомца-дабы не платить дальше налоги якобы кремацию усопшего. Все для людей.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:34 26-01-2025

Гость (12:54:33 26-01-2025) Чипирование поможет в недалеком будущем собирать налоги и пл... У трупа чип вырезать можно, чтобы не платить. Или перед тем, как выкинуть за порог.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:47:44 25-01-2025

Перестреляйть. А если не перестрелять еще будут пострадавшие, а кто не принял мер будут хуже псов, ибо соучастники через бездействие.

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:22 25-01-2025

Насколько бесконечно жаль миролюбивых животных, настолько же велико негодование по отношению к агрессивным собакам (хотя бы и "не ведающим, что творят") после такой их кровожадности...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:31:10 25-01-2025

А весной что будет 🤔?! Когда же это закончится?! А кто-то из комментаторов писал, что она "бомжиха и сама виновата"...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:35 26-01-2025

Гость (22:31:10 25-01-2025) А весной что будет 🤔?! Когда же это закончится?! А кто-то и... А если и бомжиха, значит позволено их убивать собаками.Побойтесь Бога за такие мерзкие слова по отношению к человеку, пусть даже и бомжихе!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:30 26-01-2025

Гость (11:23:35 26-01-2025) А если и бомжиха, значит позволено их убивать собаками.Побой... Про " бомжиху" писал другой комментатор, не я, это он за людей не считает и Бога не боится, вы что? Смысл то не понимаете что ли?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:00 26-01-2025

Гость (11:23:35 26-01-2025) А если и бомжиха, значит позволено их убивать собаками.Побой... Кто писал, что надо убивать людей собаками? Что придумал то? Сам побойся.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:41:51 25-01-2025

Ну и где вчерашние зоошизы со своими глупыми комментариями-и чего она там делала? Пояснили теперь что она домой шли или пять в остроумии тупом будете соревноваться

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:01 25-01-2025

Отстрелять всю стаю!

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:31:43 26-01-2025

Гость (23:07:01 25-01-2025) Отстрелять всю стаю!... Чуть что стрелять сразу, можно покормить просто один раз и все. Стрелять в населенном пункте нельзя, а покормить кто вам запретит.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:35:17 27-01-2025

гость (17:31:43 26-01-2025) Чуть что стрелять сразу, можно покормить просто один раз и в... Потом тебя кто-нибудь покормит...Потому, что на таких патронов жалко.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:54 25-01-2025

вы не мужики что-ли? самим разобраться никак?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:05:55 26-01-2025

Эти собаки - людоеды. Даже краснокнижных животных, убивших людей, застреливают. Потому что людоеды, откушав человеченки, всю оставшуюся жизнь будут охотиться на людей.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

07:50:15 26-01-2025

Что я могу сказать... для депутатов, которых мы избираем уже не первое десятилетие собаки важнее, чем люди. Правильно было больше не голосовать за этих горе законодателей, которые голосовали за этот долбаный закон, защищающих псов и действующих против граждан России...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:53:59 26-01-2025

Барнаулец (07:50:15 26-01-2025) Что я могу сказать... для депутатов, которых мы избираем уже... добавлю-голосовали они не из за любви к животным,а из за того что кто то пролоббировал этот закон

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:40 26-01-2025

На содержание собачьих приютов нужны финансы. Выделяются бюджетные деньги. На них можно было бы, например, купить 10 квартир для сирот и продвинуть очередь нуждающихся. Но нет. Средства идут на собак. Получается, ценность людей меньше, чем собак.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:36 26-01-2025

"Этих собак, по-хорошему, должны были отстреливать, но закон запрещает их убивать. Половина псов даже с бирками, но толку нет, стая есть стая. Их быстро нашли, у них морды все в крови были, меня к ним не подпускали, чтоб не убил их собственноручно", – рассказал вдовец.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

10:48:46 26-01-2025

Жаль, что нельзя привлечь к ответственности депутатов, голосовавших за закон, защищающий собак и действующий против Россиян.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:38:03 27-01-2025

Барнаулец (10:48:46 26-01-2025) Жаль, что нельзя привлечь к ответственности депутатов, голос... Защищающий? Закон разрешивший отстрел - защищающий?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:12 26-01-2025

Зоошиза должна быть приравнена к экстремистам. Не меньшинства, которые безобидны, а именно зоошиза, которая давно поставила жизнь собаки выше жизни человека. Именно они являются террористами со своей нездоровой любовью к собакам.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:33:19 27-01-2025

Пипец...На что только не идут СМИ для оправдания идиотских решений "законодателей"... Спасло чипирование тетку? Нет. Не спасло. А запугивание обывателей и разбазаривание бюджета продолжается. Вот когда прочипируют 100%, а статистика по покусам не изменится, депутаты ответят за свой маразм?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:38:47 27-01-2025

Гость (13:02:12 26-01-2025) Зоошиза должна быть приравнена к экстремистам. Не меньшинств... И тебя вылечат.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
КлиTа

16:07:57 26-01-2025

сначала наиграются пока маленькие а потом на улицу выкидывают
а шавки любую помойку признают своей даже если ты на помойке единственный собственник

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:25 26-01-2025

КлиTа (16:07:57 26-01-2025) сначала наиграются пока маленькие а потом на улицу выкидываю... Не видел ни разу желающих играться с бродячими собаками. Что в вашем мозгу происходит* Эти маленькие плодятся сами по себе 2 раза в год.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:43 27-01-2025

Я за чипирование. Картечью IV. Быстро, дешево, эффективно.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:20:31 28-01-2025

Гость (14:06:43 27-01-2025) Я за чипирование. Картечью IV. Быстро, дешево, эффективно.... А я за своевременное применение презервативов, чтобы такие стрелки от нормальных людей были отделены резиной...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров