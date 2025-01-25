Муж растерзанной собаками жительницы Новосибирска рассказал подробности ее гибели
На женщину напала стая дворняг, когда она возвращалась домой из больницы
25 января 2025, 21:12, ИА Амител
Под Новосибирском похоронили 52-летнюю женщину, которую загрызла стая собак. Ее муж рассказал подробности трагедии, пишет "КП-Новосибирск".
Нападение случилось 23 января возле промзоны на улице Малыгина, когда женщина после визита в больницу возвращалась домой через пустырь напротив свалки. Дворняги набросились на нее в 50 метрах от дома.
Работник мебельного цеха рассказал, что увидел стаю из восьми-десяти собак и женщину в крови и в одних разорванных штанах – всю остальную одежду сорвали собаки. Он с коллегой разогнал дворняг лопатами, занес женщину в цех и усадил на диван. Тут же подоспел ее муж, который вышел ее встречать, но не дождался и пошел навстречу.
"Скорая приехала не сразу, из села Верх-Тула, следом полиция, прокуратура, криминалисты, до ночи расследовали. Мы когда забирали Татьяну, на земле крестик лежал, футболка вся разодранная... Жена не в первый раз ходила этим путем, собаки ее не трогали, не знаю, почему так произошло", – рассказал сибиряк.
По его информации, следователи нашли напавшую на его супругу стаю: собаки жили в заброшенных зданиях завода неподалеку.
"Этих собак, по-хорошему, должны были отстреливать, но закон запрещает их убивать. Половина псов даже с бирками, но толку нет, стая есть стая. Их быстро нашли, у них морды все в крови были, меня к ним не подпускали, чтоб не убил их собственноручно", – рассказал вдовец.
Он отметил, что в округе обитают три стаи – это около 30 собак. Они уже нападали на людей. Местные жители писали в администрацию Верх-Тулинского сельсовета, собак отлавливали, но потом возвращали обратно чипированных. В итоге животные расплодились, питаясь на мусорном полигоне.
Кроме того, на свалке бросают щенков и местные жители, добавил он.
21:35:51 25-01-2025
Собака - это стайный хищник-падальщик.
В доме эти инстинкты угнетены. Но на улеце они проявляются.
У тех, кто рождён и выжил на улице они в полной мере.
Их нужно просто отстреливать, других вариантов нет.
Кому жалко, те могут разобрать их себе по домам, а не быть добренькими, в том числе и за счёт этой женщины.
21:39:45 25-01-2025
И как чипизация собак помогла?
09:54:52 26-01-2025
Роман (21:39:45 25-01-2025) И как чипизация собак помогла? ... Смотри, чипирование ввели потому, что зоошизы утверждали, бездомные собаки появляются поскольку владельцы выбрасывают питомцев на улицу. Поэтому, по логике зоошиз, надо применять суровые меры к хозяевам. Для определения принадлежности животных стали маркировать. Всё с подачи зоошиз.
12:54:33 26-01-2025
Роман (21:39:45 25-01-2025) И как чипизация собак помогла? ... Чипирование поможет в недалеком будущем собирать налоги и платить за фиксацию смерти питомца-дабы не платить дальше налоги якобы кремацию усопшего. Все для людей.
16:17:34 26-01-2025
Гость (12:54:33 26-01-2025) Чипирование поможет в недалеком будущем собирать налоги и пл... У трупа чип вырезать можно, чтобы не платить. Или перед тем, как выкинуть за порог.
21:47:44 25-01-2025
Перестреляйть. А если не перестрелять еще будут пострадавшие, а кто не принял мер будут хуже псов, ибо соучастники через бездействие.
22:24:22 25-01-2025
Насколько бесконечно жаль миролюбивых животных, настолько же велико негодование по отношению к агрессивным собакам (хотя бы и "не ведающим, что творят") после такой их кровожадности...
22:31:10 25-01-2025
А весной что будет 🤔?! Когда же это закончится?! А кто-то из комментаторов писал, что она "бомжиха и сама виновата"...
11:23:35 26-01-2025
Гость (22:31:10 25-01-2025) А весной что будет 🤔?! Когда же это закончится?! А кто-то и... А если и бомжиха, значит позволено их убивать собаками.Побойтесь Бога за такие мерзкие слова по отношению к человеку, пусть даже и бомжихе!
15:18:30 26-01-2025
Гость (11:23:35 26-01-2025) А если и бомжиха, значит позволено их убивать собаками.Побой... Про " бомжиху" писал другой комментатор, не я, это он за людей не считает и Бога не боится, вы что? Смысл то не понимаете что ли?
15:27:00 26-01-2025
Гость (11:23:35 26-01-2025) А если и бомжиха, значит позволено их убивать собаками.Побой... Кто писал, что надо убивать людей собаками? Что придумал то? Сам побойся.
22:41:51 25-01-2025
Ну и где вчерашние зоошизы со своими глупыми комментариями-и чего она там делала? Пояснили теперь что она домой шли или пять в остроумии тупом будете соревноваться
23:07:01 25-01-2025
Отстрелять всю стаю!
17:31:43 26-01-2025
Гость (23:07:01 25-01-2025) Отстрелять всю стаю!... Чуть что стрелять сразу, можно покормить просто один раз и все. Стрелять в населенном пункте нельзя, а покормить кто вам запретит.
09:35:17 27-01-2025
гость (17:31:43 26-01-2025) Чуть что стрелять сразу, можно покормить просто один раз и в... Потом тебя кто-нибудь покормит...Потому, что на таких патронов жалко.
23:39:54 25-01-2025
вы не мужики что-ли? самим разобраться никак?
07:05:55 26-01-2025
Эти собаки - людоеды. Даже краснокнижных животных, убивших людей, застреливают. Потому что людоеды, откушав человеченки, всю оставшуюся жизнь будут охотиться на людей.
07:50:15 26-01-2025
Что я могу сказать... для депутатов, которых мы избираем уже не первое десятилетие собаки важнее, чем люди. Правильно было больше не голосовать за этих горе законодателей, которые голосовали за этот долбаный закон, защищающих псов и действующих против граждан России...
08:53:59 26-01-2025
Барнаулец (07:50:15 26-01-2025) Что я могу сказать... для депутатов, которых мы избираем уже... добавлю-голосовали они не из за любви к животным,а из за того что кто то пролоббировал этот закон
09:56:40 26-01-2025
На содержание собачьих приютов нужны финансы. Выделяются бюджетные деньги. На них можно было бы, например, купить 10 квартир для сирот и продвинуть очередь нуждающихся. Но нет. Средства идут на собак. Получается, ценность людей меньше, чем собак.
10:01:36 26-01-2025
"Этих собак, по-хорошему, должны были отстреливать, но закон запрещает их убивать. Половина псов даже с бирками, но толку нет, стая есть стая. Их быстро нашли, у них морды все в крови были, меня к ним не подпускали, чтоб не убил их собственноручно", – рассказал вдовец.
10:48:46 26-01-2025
Жаль, что нельзя привлечь к ответственности депутатов, голосовавших за закон, защищающий собак и действующий против Россиян.
09:38:03 27-01-2025
Барнаулец (10:48:46 26-01-2025) Жаль, что нельзя привлечь к ответственности депутатов, голос... Защищающий? Закон разрешивший отстрел - защищающий?
13:02:12 26-01-2025
Зоошиза должна быть приравнена к экстремистам. Не меньшинства, которые безобидны, а именно зоошиза, которая давно поставила жизнь собаки выше жизни человека. Именно они являются террористами со своей нездоровой любовью к собакам.
09:33:19 27-01-2025
Пипец...На что только не идут СМИ для оправдания идиотских решений "законодателей"... Спасло чипирование тетку? Нет. Не спасло. А запугивание обывателей и разбазаривание бюджета продолжается. Вот когда прочипируют 100%, а статистика по покусам не изменится, депутаты ответят за свой маразм?
09:38:47 27-01-2025
Гость (13:02:12 26-01-2025) Зоошиза должна быть приравнена к экстремистам. Не меньшинств... И тебя вылечат.
16:07:57 26-01-2025
сначала наиграются пока маленькие а потом на улицу выкидывают
а шавки любую помойку признают своей даже если ты на помойке единственный собственник
20:32:25 26-01-2025
КлиTа (16:07:57 26-01-2025) сначала наиграются пока маленькие а потом на улицу выкидываю... Не видел ни разу желающих играться с бродячими собаками. Что в вашем мозгу происходит* Эти маленькие плодятся сами по себе 2 раза в год.
14:06:43 27-01-2025
Я за чипирование. Картечью IV. Быстро, дешево, эффективно.
09:20:31 28-01-2025
Гость (14:06:43 27-01-2025) Я за чипирование. Картечью IV. Быстро, дешево, эффективно.... А я за своевременное применение презервативов, чтобы такие стрелки от нормальных людей были отделены резиной...