Муж растерзанной собаками жительницы Новосибирска рассказал подробности ее гибели

На женщину напала стая дворняг, когда она возвращалась домой из больницы

25 января 2025, 21:12, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Под Новосибирском похоронили 52-летнюю женщину, которую загрызла стая собак. Ее муж рассказал подробности трагедии, пишет "КП-Новосибирск".

Нападение случилось 23 января возле промзоны на улице Малыгина, когда женщина после визита в больницу возвращалась домой через пустырь напротив свалки. Дворняги набросились на нее в 50 метрах от дома.

Работник мебельного цеха рассказал, что увидел стаю из восьми-десяти собак и женщину в крови и в одних разорванных штанах – всю остальную одежду сорвали собаки. Он с коллегой разогнал дворняг лопатами, занес женщину в цех и усадил на диван. Тут же подоспел ее муж, который вышел ее встречать, но не дождался и пошел навстречу.

"Скорая приехала не сразу, из села Верх-Тула, следом полиция, прокуратура, криминалисты, до ночи расследовали. Мы когда забирали Татьяну, на земле крестик лежал, футболка вся разодранная... Жена не в первый раз ходила этим путем, собаки ее не трогали, не знаю, почему так произошло", – рассказал сибиряк.

По его информации, следователи нашли напавшую на его супругу стаю: собаки жили в заброшенных зданиях завода неподалеку.

"Этих собак, по-хорошему, должны были отстреливать, но закон запрещает их убивать. Половина псов даже с бирками, но толку нет, стая есть стая. Их быстро нашли, у них морды все в крови были, меня к ним не подпускали, чтоб не убил их собственноручно", – рассказал вдовец.

Он отметил, что в округе обитают три стаи – это около 30 собак. Они уже нападали на людей. Местные жители писали в администрацию Верх-Тулинского сельсовета, собак отлавливали, но потом возвращали обратно чипированных. В итоге животные расплодились, питаясь на мусорном полигоне.

Кроме того, на свалке бросают щенков и местные жители, добавил он.