Агроагрегаторы и производители лекарств для животных на Алтае получат господдержку

Агрегаторы – новая форма аграрного бизнеса

31 октября 2024, 17:30, Александра Черданцева

Сергей Серов на сессии АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания расширили список организаций региона в сфере сельского хозяйства, которые смогут получать государственную поддержку. Это агроагрегаторы и производители лекарств для животных. Такое решение приняли на сессии в четверг, 31 октября.

В августе в федеральном законе прописали новую меру господдержки аграрной сферы, а именно рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. Организации, которые этим занимаются, и есть агроагрегаторы. Явление в России новое, меры поддержки им дают, чтобы поддержать развитие.

"Агроагрегаторы собирают продукцию, перерабатывают ее, фасуют и доставляют в магазины. Это объединения фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей. Подобные примеры есть в Ярославской, Тульской, Липецкой областях", – пояснил глава комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Объединение возможно и с торговыми сетями. Главное условие для получения помощи – контрольный пакет акций (более 51%) должен быть у аграриев.

Сергей Серов видит в такой форме объединения большие перспективы. Во-первых, это позволит развиваться небольшим хозяйствам. Ведь малым производителям сложно наладить рынок сбыта, нужны серьезные ресурсы на логистику, маркетинг и оформление документов. А во-вторых, более активное продвижение получит натуральная алтайская продукция.

По словам депутата, агроагрегаторы будут иметь доступ к полному пакету поддержки: льготное кредитование, компенсация обновления основных средств, информационное обеспечение и так далее.

"Мы изучаем потребность муниципалитетов в таких организациях. Считаем, что, прежде всего, должны поддержать предприятия, которые выращивают высококачественную органическую продукцию", – пояснил Серов.

Также поддержка станет доступной для компаний и ИП, которые производят ветеринарные препараты, кормовые и пищевые добавки.

Поправки внесли в закон "О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае".