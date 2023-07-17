Агрокомпания "Антипинское" стала 79 участником нацпроекта "Производительность труда"

Всего в регионе присоединиться к нацпроекту могут 87 компаний

17 июля 2023, 13:05, ИА Амител

"Антипинское" / Фото: altairegion22.ru

Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие в Тогульском районе и одно из современных предприятий в Алтайском крае по производству и реализации мяса свиней АО "Антипинское" стало участником нацпроекта "Производительность труда".

Специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям предприятия о целях и задачах национального проекта, поделились практиками повышения производительности труда в данной отрасли, определились с мероприятиями и удобными сроками их реализации.

Уже в ближайшее время эксперты РЦК начнут совместную работу с сотрудниками предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений. Также им предстоит провести обучение и сертификацию внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия. Те затем будут передавать знания по основам и инструментам улучшений всем работникам организации.

Отметим, что АО "Антипинское" стало 79-м предприятием – участником национального проекта "Производительность труда" в регионе из 87 возможных до конца 2024 года.

Компания занимается животноводством (около 30 тыс. голов свиней) и растениеводством (площадь сельхозугодий превышает 13 тыс. га). Здесь трудится 388 человек.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.