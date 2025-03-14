Готовить рассадный грунт необходимо самостоятельно, поскольку покупные смеси – это кот в мешке

14 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Баклажаны в огороде / Фото: amic.ru

Агроном Людмила Шубина рассказала порталу Om1 Новосибирск, как выращивать рассаду перцев и баклажанов и поделилась рекомендациями по подготовке грунта.

"Если работать аккуратно, брать с комочком, не разрывая корневую систему, то можно перцы и баклажаны пикировать", – посоветовала Шубина.

По возможности можно сеять семена сразу в отдельные стаканчики. Глубина посева должна составлять 0,7–1 см, чтобы избежать выноса околоплодника на поверхность, что может негативно сказаться на прорастании.

После посева необходимо слегка уплотнить почву и обеспечить рассаде теплое место (25–28 градусов) и парниковый эффект, накрыв ящики или стаканчики полиэтиленовой пленкой.

Семена перцев при благоприятных условиях прорастают на десятый день, а баклажанов – на шестой-седьмой.Готовить рассадный грунт необходимо самостоятельно, поскольку покупные смеси не всегда соответствуют требованиям растений, подчеркнула Шубина.

Чтобы улучшить водно-физические свойства дерновой земли, можно примешать туда торф: в пропорции три четверти дерновой земли и одну четверть торфа.

"Можно добавить еще по чайной ложке мочевины, суперфосфата двойного и сернокислого калия. Все это очень хорошо перемешать", – посоветовала эксперт.

Перед посевом семян необходимо пролить ряды раствором марганцовки красного цвета. После того как вода стечет, можно высевать семена в бороздочки.