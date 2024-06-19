Агропродвижение, или Что нужно сельскохозяйственной сфере

От сайта до "Авито" – специалисты рассказали, на чем компаниям следует сконцентрироваться в первую очередь

19 июня 2024, 15:50, ИА Амител erid: LjN8K7zjP

Фермер. Сельское хозяйство / Фото: Freepik

Сельское хозяйство занимает одну из лидирующих позиций на рынке Алтайского края. Фермерские хозяйства, предприятия по выращиванию, переработке и хранению сырья, заводы по производству оборудования и техники для сельского хозяйства и т.д. – несмотря на общую востребованность, каждому из направлений нужны клиенты, а значит, и продвижение.

В преддверии "Дня поля" эксперты digital-агентства Zavod* рассказали об основных инструментах и каналах для закрепления позиций сельскохозяйственных компаний на рынке.

"Сегодня для достижения максимального эффекта лучше быть буквально везде. Но все понимают, что у большинства компаний возможности ограничены, а значит, нужно грамотно распределять бюджет, фокусируясь на ключевых каналах и инструментах коммуникации", – пояснила проектный менеджер digital-агентства Zavod Вера Наумова.

Лучшим стартом продвижения станет создание современного и функционального сайта. Именно сайт – лицо компании в интернете, как для партнеров, так и для сотрудников. Поэтому он должен быть удобным и информативным, с легким доступом к информации о продукции, условиях сотрудничества и контактам. Крупному бизнесу без такой точки контакта с клиентом точно не обойтись.

Далее по значимости интернет-платформ можно выделить социальные сети и интернет-СМИ, так как это мощные каналы для взаимодействия с целевой аудиторией. "ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм", "Дзен", амик.ру – выбирайте платформы, где находится ваша целевая аудитория, и публикуйте разносторонний контент: от демонстрации продукции и истории успеха бренда до конкурсов и акций.

Здесь вам особенно пригодится инструмент – контент-маркетинг, который при грамотном использовании привлечет новых клиентов и укрепит лояльность существующих.

"Не будем забывать и о таргетированной, и контекстной рекламе. Современные рекламные системы позволяют точно нацеливать сообщения на нужную аудиторию по возрасту, интересам и географии. Что будет полезно для аграриев, работающих в определенном регионе", – отмечает Вера Наумова.

Помимо этого, вам может пригодиться продвижение на "Авито" и через поисковые системы "Яндекса".

А если говорить об офлайн-формате, то в этом случае специалисты digital-агентства Zavod рекомендуют сделать основной вектор на участии в выставках и ярмарках, потому что это отличный способ встретиться с потенциальными клиентами и партнерами лицом к лицу, а также возможность продемонстрировать свою продукцию и наладить новые деловые контакты.

"Итак, для успешного продвижения сельского хозяйства необходима стратегия и комплексный подход: современные цифровые инструменты, активное присутствие в социальных сетях, грамотное использование рекламы и участие в офлайн-мероприятиях", – подытоживает проектный менеджер.

Используйте инструменты и каналы, чтобы достичь новых высот в вашем бизнесе.

Digital-агентство Zavod* ("Диджитал-агентство Завод")

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

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ИП Шаповалова А.Д.

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