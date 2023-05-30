Ах, как хочется вернуться. Истории бывших студентов АлтГУ о вузе и годах учёбы

В студенчестве было разного, много смешного, забавного и доброго

30 мая 2023, 07:25, ИА Амител

АлтГУ отметил 50-летие / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

50-летний юбилей отметил в мае Алтайский государственный университет. 26 мая в "Титов-Арене" прошёл большой праздник, на который собрались выпускники разных лет, чтобы увидеться и вспомнить студенческие годы. Корреспондент amic.ru Елена Кварианташвили пообщалась с теми, кто был в числе первых студентов вуза, и узнала, о чём они чаще всего вспоминают и почему сочувствуют сегодняшним учащимся.

Фото: Елена Кварианташвили

Виталий Горемыкин и Владимир Беляев, выпуск 1975 г.

– Мы поступаем в 1971 году, в 1973 образуется АГУ и нас всех переводят: вечерников, заочников. Когда окончили университет, пошли работать по специальности: следователями, судьями. Я сам бывший следователь. В студенчестве было много разного, смешного, забавного и доброго.

Однажды приехали сдавать экзамен, а преподавателя нет. Нам передают, что он живёт в посёлке Южном, попал в метель. И мы поехали его спасать. Всей группой откапывали забураненного преподавателя, и он, естественно, уже не мог поставить нам плохие оценки. Заходим в аудиторию, и он спрашивает: "Ну что, как будем сдавать?" А предмет очень сложный. И он говорит: "Давайте так: вы меня сегодня выручили, кто какую оценку хочет?" Ну мы же скромные, попросили четвёрки.

Ещё смешное: я был старостой группы, и решили купить цветы, со мной пошла Люда, очень яркая рыжая девушка, сказала, что я сам не выберу хороший букет. А я тогда жил в селе Шахи. И вот мы купили цветы, идём через дорогу, я взял Люду под руку и говорю: "Лишь бы никто из шаховских не увидел нас вдвоём с цветами". И, представляете, идут шаховские! Всё рассказали моей жене. Какой был скандалище!

Мы тогда очень тесно общались между собой, сейчас молодые так не общаются. Дружили и с преподавателями. Некоторые были младше нас, они разговаривали с нами наравне, старались понять нас, заинтересовать, найти общий язык.

Фото: Елена Кварианташвили

Владимир, математический факультет, выпуск 1978 г.

– Мы ещё из тех древних студентов, которые строили пристройку к главному корпусу. Время тогда было очень насыщенное. Забавного и хорошего было много. Однажды первого апреля я решил пошутить и сказал, что физкультура у нас будет не в зале, а на лыжной базе. А курс был сто человек. И все поехали на лыжную базу. Вот я пошутил тогда.

До сих пор часто встречаемся с ребятами, поддерживаем друг друга, вспоминаем годы учёбы. Мы как сплавлены вместе.

Фото: Елена Кварианташвили

Александр, юридический факультет, выпуск 1978 г.

– Мы были и студенты, и строители. Успевали всё на свете: и учиться и время весело проводить. Мы не только с ребятами – мы с преподавателями жили как одна семья. Они приходили к нам в общежитие, мы пили чай и общались. И наш преподаватель – Юлия Николаевна – о каждом узнавала подробности даже спустя многие годы. Нас было немного и это было наше достоинство, счастье и везение – педагоги нас запомнили, знали о нас всё: у кого появились дети, кто где работает.

Сергей Валентинович Землюков – наш ректор с первой группы. Только недавно собирались факультетом, общались, вспоминали истории из нашей жизни, как учились, как строили, кто как списывал. Но вообще мы все добросовестно учились, и то, где каждый из нас сейчас находится, говорит о том, что знания нам дали достаточно глубокие. Но я всегда мечтал вернуться в студенческие годы. Сразу, как только начал работать, думал о том, как хочу быть студентом опять...

АлтГУ отметил 50-летие / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Елена, исторический факультет, выпуск 1988 г.

– У нас в группе было много интересных людей, близких по духу, тех, кто оставил след на всю жизнь. Уже на четвёртом курсе я поняла, что не хочу расставаться с этими ребятами. Но жизнь нас раскидала кого куда. Считаю, что студенчество – самое счастливое время моей жизни.

На нашу стипендию мы могли позволить многое – мы получали 40 рублей, это была третья часть от средней зарплаты. Поэтому в отличие от современных студентов мы могли позволить себе на стипендию довольно многое. У нас было очень известное кафе в Ленинском районе, в котором можно было шиковать. Туда мы и ездили после получения стипендии. А обычно чаще всего питались в столовой АлтГУ: пирожок, компот и первое блюдо.

Хорошо помню своего преподавателя Константина Русакова, он вёл курс "история Сибири". Теперь его нет с нами. В 2014 году он поехал волонтёром в Донбасс и героически погиб. Всё, что было из его уст сказано как идея, для него оказалось судьбой и жизнью. И мне это очень хорошо запомнилось. Я тогда смотрела на него как на молодого преподавателя, но вдруг оказалось, что эта личность участвует в событиях нашей страны.

АлтГУ отметил 50-летие / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Ольга, исторический факультет. Выпуск 1983 г.

– Нас было всего 50 человек и за годы учёбы мы все стали друг другу родными. У нас была очень интересная археологическая практика. Вместе с преподавателями мы вели раскопки, и как раз в то время было доказано, что скифы проходили по территории Алтайского края.

Была у нас и педагогическая практика, мы много работали в педотрядах. Очень активно занимались в капелле, пели – это была наша гордость. Помогали строить корпус на Социалистическом проспекте. Когда университету исполнилось пять лет, высаживали деревья. Молодой был вуз, и мы по мере сил его сами обустраивали. Ездили на практику в колхозы: собирали облепиху, черноплодку – и нам это было интересно, на самом деле. Нынешнее поколение ждёт развлечений, а нас не развлекал никто. Мы старались везде успеть, набраться опыта. Нам было очень интересно жить. И сейчас мы тоже часто встречаемся с одногруппниками. Ходим в кафе, перезваниваемся, переписываемся. Троих из нас уже нет с нами. Но мы вместе и в горе, и в радости. И о своём студенчестве у нас только самые прекрасные эмоции.

АлтГУ отметил 50-летие / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Виктор Николаевич, физмат, выпуск 1979 г.

– Помню очень хорошо своих преподавателей. Самый любимый – Анатолий Михайлович, очень харизматичный, вёл у нас квантовую механику, доступно объяснял. Это самый лучший преподаватель, я таких людей за всю свою жизнь больше не встречал. Наши студенческие годы были замечательные, мы ездили в стройотряды, в колхозы. Мы были счастливы.

Жаль, что обратной дороги нет.

25 мая 1973 года Совет министров РСФСР принял постановление об организации Алтайского государственного университета. Этот день и считается официальным днём рождения АлтГУ.



В 1973 году у АГУ был только один корпус. Учиться пришли 300 студентов на три факультета.



Сегодня в 9 институтах, 4 филиалах и колледже Алтайского государственного университета ежегодно обучаются 17 тысяч студентов и аспирантов, более 2 тыс. иностранных студентов из 30 стран мира. Вуз входит в топ-50 лучших университетов России. А образование в университете ведётся более чем по 300 образовательным программам.