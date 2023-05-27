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Встреча поколений. Как АлтГУ отметил свое 50-летие: фоторепортаж

Выпускники университета разных годов встретились в "Титов-Арене"

27 мая 2023, 10:15, ИА Амител

В Барнауле отметили юбилей Алтайского государственного университета. Праздничные мероприятия проходили в столице края всю неделю. А в заключительный день, 26 мая, в "Титов-Арену" были приглашены выпускники вуза с самого его основания. 

Для приглашённых в фойе были обустроены шесть праздничных фотозон. Гостями были и действующие студенты, которые пришли отметить день рождения университета. С личными поздравлениями на сцену выходили именитые выпускники, для всех гостей выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы вуза.

Вечером в "Титов-Арене" прошла молодёжная программа "Планета Университет", где наградили сотрудников вуза и лучших студентов.

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Виктор Томенко поздравил студентов и преподавателей АлтГУ с юбилеем вуза

Губернатор Алтайского края побывал на празднике, который отмечали в "Титов-Арене"
НОВОСТИОбщество
Барнаул фоторепортажи АлтГУ

Комментарии 1

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Дюша

13:04:31 29-05-2023

Опять я попал в хроники любимого города...

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