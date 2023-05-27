Встреча поколений. Как АлтГУ отметил свое 50-летие: фоторепортаж

Выпускники университета разных годов встретились в "Титов-Арене"

27 мая 2023, 10:15, ИА Амител

























































































































































































































































































































АлтГУ отметил 50-летие / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле отметили юбилей Алтайского государственного университета. Праздничные мероприятия проходили в столице края всю неделю. А в заключительный день, 26 мая, в "Титов-Арену" были приглашены выпускники вуза с самого его основания.

Для приглашённых в фойе были обустроены шесть праздничных фотозон. Гостями были и действующие студенты, которые пришли отметить день рождения университета. С личными поздравлениями на сцену выходили именитые выпускники, для всех гостей выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы вуза.

Вечером в "Титов-Арене" прошла молодёжная программа "Планета Университет", где наградили сотрудников вуза и лучших студентов.