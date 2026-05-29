Ах, какая "Дружба". В центре Барнаула сдают ЖК с теплым паркингом и стильными подъездами

Сотни семей скоро получат ключи от долгожданных квартир

29 мая 2026, 15:25, ИА Амител erid: 2W5zFJZnV2q

ЖК на ул. Шевченко, 135 / Фото: ИСК "Авангард"

В ближайшее время в центре Барнаула сдадут в эксплуатацию третью очередь ЖК "Дружба". Это 16-этажный дом, построенный по монолитно-каркасной технологии. Он находится практически в "сердце" города — на пересечении пер. Ядринцева и ул. Шевченко. В шаговой доступности — вся инфраструктура центра: учебные заведения, госорганы, а также административные, социальные и торговые объекты. На кого рассчитан проект и в чем его особенность — в материале amic.ru.

Сценарии жизни

Многоквартирный дом состоит из двух подъездов. Внутри — 240 одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 25 до 67 квадратных метров. В больших квартирах (более 64 "квадратов") предусмотрены два санузла. Это решение особо оценят семьи, в которых есть дети: утренние сборы в детский сад, школу и на работу пройдут без "очередей" в ванную.

«Квартиры сдают со свободной планировкой, это означает, что каждая семья сможет реализовать свой сценарий жизни. Кто-то захочет сделать просторную кухню-гостиную, чтобы было место для встреч с родными и друзьями. Другие же могут выделить зону кухни в отдельную комнату (классические варианты планировок), чтобы была возможность изолировать это пространство от жилой зоны. Кроме того, новоселы сами смогут определить размер будущих комнат: кому-то хочется маленькую спальню, другим — просторную, кому-то нужна отдельная гардеробная, другим — нет», — отметили в отделе продаж компании "Авангард".

ЖК на ул. Шевченко, 135 / Фото: ИСК "Авангард"

На первом этаже дома предусмотрены офисы и помещения общественного назначения. Как отметили в компании, арендаторы для них уже найдены. Так, в одном из нежилых помещений откроется продуктовый магазин.

Для хранения транспорта предусмотрена подземная двухуровневая теплая парковка с двумя въездами: с ул. Шевченко и с пер. Ядринцева. Она рассчитана на 68 автомобилей. В компании отметили, что продажи машино-мест скоро стартуют.

«Спрос на машино-места в городе растет: все больше семей решают приобрести одно, а то и два парковочных места. Так горожане экономят свое время и повышают уровень комфорта: вечером после работы вместо поиска парковочного места около дома они могут сразу заехать в теплый паркинг и на лифте подняться к своей квартире. Зимой, в мороз, можно забыть о постоянных прогревах автомобиля: транспортное средство всегда находится в тепле», — отметили в отделе продаж компании.

Для ценителей комфорта

На первом этаже "Дружбы" предусмотрены зона ожидания, а в подъезде жителей будут встречать стильные входные группы с большими окнами.

«Большие окна пропускают много солнечного света, а качественные материалы и приятное освещение создают ощущение тепла и заботы. Каждая деталь — от красивых дверей до аккуратных стоек для цветов — продумана до мелочей», — подчеркнули в компании.

Проект ЖК на ул. Шевченко, 135 / Фото: ИСК "Авангард"

В жилом комплексе созданы комфортные условия для всех категорий жителей. Для удобства передвижения предусмотрены пандус и понижающие площадки. Для отдыха и физической активности — две спортивные площадки. Для детей оборудована детская площадка, ухоженный двор с продуманным ландшафтным дизайном радует глаз в любое время года. Кстати, двор будет без автомобилей и закрыт для посторонних.

«ЖК "Дружба" — это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и удобное расположение в центре Барнаула. Новоселы смогут наслаждаться не только современными квартирами, но и всеми преимуществами жизни в динамично развивающемся районе города», — подчеркивают в компании "Авангард".

ООО "СЗ "ИСК "Авангард"

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