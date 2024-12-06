Ахеджакову предложили заменить в "Иронии судьбы" с помощью нейросети

Причиной стал лозунг украинских националистов, часть которого Ахеджакова произнесла, принимая цветы от уроженки Украины

06 декабря 2024, 18:35, ИА Амител

Лия Ахеджакова / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Общественный деятель Виталий Бородин предложил с помощью нейросети заменить актрису Лию Ахеджакову Елизаветой Боярской в культовой советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром". Об этом сообщает телеканал "360".

Бородин направил обращение в Минкультуры. Причиной стал лозунг украинских националистов, часть которого Ахеджакова произнесла, принимая цветы от уроженки Украины после спектакля в Лос-Анджелесе.

Канал отмечает, что "Ирония судьбы" традиционно транслируется 31 декабря в России. Миллионы зрителей ежегодно пересматривают ее, однако наличие Ахеджаковой может быть оскорбительным для людей, особенно для тех, чьи родные и близкие находятся в зоне спецоперации.

В качестве замены Бородин предложил Боярскую. Вставить ее в фильм можно с помощью нейросетей.