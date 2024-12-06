Ахеджакову предложили заменить в "Иронии судьбы" с помощью нейросети
Причиной стал лозунг украинских националистов, часть которого Ахеджакова произнесла, принимая цветы от уроженки Украины
06 декабря 2024, 18:35, ИА Амител
Общественный деятель Виталий Бородин предложил с помощью нейросети заменить актрису Лию Ахеджакову Елизаветой Боярской в культовой советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром". Об этом сообщает телеканал "360".
Бородин направил обращение в Минкультуры. Причиной стал лозунг украинских националистов, часть которого Ахеджакова произнесла, принимая цветы от уроженки Украины после спектакля в Лос-Анджелесе.
Канал отмечает, что "Ирония судьбы" традиционно транслируется 31 декабря в России. Миллионы зрителей ежегодно пересматривают ее, однако наличие Ахеджаковой может быть оскорбительным для людей, особенно для тех, чьи родные и близкие находятся в зоне спецоперации.
В качестве замены Бородин предложил Боярскую. Вставить ее в фильм можно с помощью нейросетей.
19:16:10 06-12-2024
Фильм создан. Зачем менять....... Старушка что то сморозила не в строчку - так старенькая она уже...
19:42:52 06-12-2024
Санечек (19:16:10 06-12-2024) Фильм создан. Зачем менять....... Старушка что то сморозила ... Не сморозила, а ахеджакнула.
19:18:17 06-12-2024
... тогда надо удалить из всего интернета передачу "Смак" с Макаревичем* (лицо признанное иноагентом)
И песни его надо отдать нейросети для обработки другим голосом... Впрочем и внешность в некоторых клипах тоже...
19:57:28 06-12-2024
А мы смеялись над культурой отмены в США.
Безотносительно того, насколько старуха ополоумела, предложение - дичь.
20:25:34 06-12-2024
Тогда и Брыльску тоже заменить надо. Она против России чё то там говорила. Ну уж если дурковать, то по полной.
13:39:32 07-12-2024
Гость (20:25:34 06-12-2024) Тогда и Брыльску тоже заменить надо. Она против России чё то... Тогда просто фильм переснять проще будет.
21:37:25 06-12-2024
отстаньте уже от шедевров кино! сами ничего снять не можете (так же как и построить, собственно), так не мешайте людям смотреть кино, снятое гениями для людей!
21:58:06 06-12-2024
Чудесная актриса и человек
22:31:18 06-12-2024
Гость (21:58:06 06-12-2024) Чудесная актриса и человек... вы лично знакомы? насчет актрисы - да, однозначно она супер!!! . НО насчет ее личных качеств не надо тут брехать, у нее узкий круг общения, какие-то бабки-экстрасенсы и их альфонсы. Не перевирайте то, чего не знаете
09:39:33 07-12-2024
Гость (22:31:18 06-12-2024) вы лично знакомы? насчет актрисы - да, однозначно она супер!...
А вы? Или вы опять та особь, которая из америк и европ не вылезает и знает абсолютно все? На Суворова не пробовали обращаться?
05:26:07 08-12-2024
Гость (09:39:33 07-12-2024) А вы? Или вы опять та особь, которая из америк и европ н... Та «особь» хоть в Америке и Европе бывала, а ты дальше своего зажопинска и не выезжал никуда. Так кто из вас особь - человек, посмотревший мир, или ты, который судит обо всем со слов левых людей)
22:58:07 06-12-2024
Нейросеть рисует плохо, люди лучше.
00:35:54 07-12-2024
Удивительно не то, что какой-то так называемый "общественный деятель" ввиду своей узколобости и моральной ущербности пытается очередным своим высером привлечь к себе внимание, удивительно то, что его идиотскую идею вообще обсуждают!
00:37:50 07-12-2024
Нейросеть замечательно заменит самого депутата с его предложениями.
09:30:57 07-12-2024
Предсказания Дж. Оруэлла продолжают сбываться.
Ахеджакова - нелицо.
10:08:03 07-12-2024
Зачем показывать 100500 лет этот фильм? Много других хороших фильмов без врагов России...
11:59:41 07-12-2024
Не надо заменять, достаточно заблюрить. Так более действенно в воспитательных целях.
20:57:05 07-12-2024
На Чичерину замените