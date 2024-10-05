Академики назвали методы Кашпировского "абсолютной лженаукой"

Все это из разряда абсолютной фантастики, утверждают ученые

05 октября 2024, 10:12, ИА Амител

Анатолий Кашпировский / Кадр из видео

Академики РАН оценили методы Анатолия Кашпировского, пишет РИА Новости.

По их словам, кроме как к абсолютной лженауке к этому относиться нельзя и двух мнений по этому вопросу "быть не может".

"Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий", – рассказали ученые агентству.

В сентябре депутат Виталий Милонов назвал жуликом вернувшегося к практике Анатолия Кашпировского. Парламентарий заявил, что экстрасенса следует проверить на вменяемость.