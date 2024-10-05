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Академики назвали методы Кашпировского "абсолютной лженаукой"

Все это из разряда абсолютной фантастики, утверждают ученые

05 октября 2024, 10:12, ИА Амител

Анатолий Кашпировский / Кадр из видео
Анатолий Кашпировский / Кадр из видео

Академики РАН оценили методы Анатолия Кашпировского, пишет РИА Новости.

По их словам, кроме как к абсолютной лженауке к этому относиться нельзя и двух мнений по этому вопросу "быть не может".

"Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий", – рассказали ученые агентству.

В сентябре депутат Виталий Милонов назвал жуликом вернувшегося к практике Анатолия Кашпировского. Парламентарий заявил, что экстрасенса следует проверить на вменяемость. 

Наука

Комментарии 8

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Гость

10:14:45 05-10-2024

А сами банки с водой заряжали у телека

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Бдыщ...

10:48:00 05-10-2024

Так же и Кашпировский мог про академиков сказать. Но не говорит. Значит...

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Гость

12:22:44 05-10-2024

Люди на сеансах падают без трамв. Как это объяснить?

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Гость

15:12:52 05-10-2024

Гость (12:22:44 05-10-2024) Люди на сеансах падают без трамв. Как это объяснить?...
вы их лично осматривали ?

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Гость

14:48:37 05-10-2024

ну дык.это ж недоисследованное и недоказуемое.

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Элен без ребят

19:45:56 05-10-2024

а зачем уважаемые академики вообще опускаются до рассмотрения этого вопроса?

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Гость

20:56:15 05-10-2024

"Престидижитация и гипноз..". (С) Варвара -краса длинная коса.

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Гость

21:51:53 05-10-2024

методы чего? Лечения или зарабатывания денег? Какие-то точно работают

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