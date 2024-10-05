Академики назвали методы Кашпировского "абсолютной лженаукой"
Все это из разряда абсолютной фантастики, утверждают ученые
05 октября 2024, 10:12, ИА Амител
Анатолий Кашпировский / Кадр из видео
Академики РАН оценили методы Анатолия Кашпировского, пишет РИА Новости.
По их словам, кроме как к абсолютной лженауке к этому относиться нельзя и двух мнений по этому вопросу "быть не может".
"Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий", – рассказали ученые агентству.
В сентябре депутат Виталий Милонов назвал жуликом вернувшегося к практике Анатолия Кашпировского. Парламентарий заявил, что экстрасенса следует проверить на вменяемость.
10:14:45 05-10-2024
А сами банки с водой заряжали у телека
10:48:00 05-10-2024
Так же и Кашпировский мог про академиков сказать. Но не говорит. Значит...
12:22:44 05-10-2024
Люди на сеансах падают без трамв. Как это объяснить?
15:12:52 05-10-2024
Гость (12:22:44 05-10-2024) Люди на сеансах падают без трамв. Как это объяснить?...
вы их лично осматривали ?
14:48:37 05-10-2024
ну дык.это ж недоисследованное и недоказуемое.
19:45:56 05-10-2024
а зачем уважаемые академики вообще опускаются до рассмотрения этого вопроса?
20:56:15 05-10-2024
"Престидижитация и гипноз..". (С) Варвара -краса длинная коса.
21:51:53 05-10-2024
методы чего? Лечения или зарабатывания денег? Какие-то точно работают