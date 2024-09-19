Милонов назвал жуликом вернувшегося Кашпировского
Политик заявил, что готовит обращение по поводу услуг, которые оказывает экстрасенс
19 сентября 2024, 19:42, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Лентой.ру" заявил, что экстрасенса Анатолия Кашпировского, который вновь начал проводить магические сеансы и "лечить" людей, следует проверить на вменяемость. По его словам, он уже готовит обращение по поводу предоставления медицинских услуг, которые не соответствуют требованиям.
"Я уже готовлю обращение по поводу оказания подобных "медицинских услуг", – отметил политик. – Кашпировский – стопроцентный мошенник, его деятельность – это полное мракобесие. Даже неловко говорить об этом сейчас, когда мы обсуждаем научные прорывы и технологии".
Однако Милонов выразил надежду, что Кашпировский занимается своей деятельностью не из корыстных побуждений, а из-за психического расстройства. В таком случае, по мнению депутата, экстрасенс может избежать наказания.
"Может быть, все это он делает не потому, что прирожденный жулик, а потому, что психически ненормален. В любом случае необходимо проверить его вменяемость и, если он вменяем, привлечь к ответственности", – уверен Милонов.
Депутат также сообщил, что готовит законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, хотя бы в целях оздоровления. По его словам, пока правительство отказывается поддержать это предложение.
19:57:18 19-09-2024
Что он что Чумак так и есть.
20:38:50 19-09-2024
... помнят только олды.
А в основном на него давно всем пофиг.
21:42:17 19-09-2024
"Чья бы кобыла мычала"(с)
22:15:18 19-09-2024
Какие могут быть "научные прорывы и технологии" при Милонове?
23:33:48 19-09-2024
Кашпировский почувствовал, что страна возвращается в 90 и он будет востребован.)))
00:13:55 20-09-2024
"Ковидная пандемия" была гораздо более агрессивным мракобесием, однако почему-то никому в голову не приходит призвать к ответу её организаторов!?
01:31:24 20-09-2024
А заявление чечеца об отмене теории Дарвина его не взволновало?
13:32:29 24-09-2024
Гость (01:31:24 20-09-2024) А заявление чечеца об отмене теории Дарвина его не взволнова... нет конечно, чеченец готовит подходящую аудиторию себе и таким, как милонов, а тут приехал конкурент милонова - кашпировский, у милонова, видимо охваты упали, вот он и возбудился
08:48:03 20-09-2024
Сам дурак!
09:09:55 20-09-2024
Кашпировский был ведь в Киеве, как он здесь оказался?
09:28:05 20-09-2024
"После его сеансов у него рассосалось, а у нее заросло." (с)