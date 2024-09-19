Милонов назвал жуликом вернувшегося Кашпировского

Политик заявил, что готовит обращение по поводу услуг, которые оказывает экстрасенс

19 сентября 2024, 19:42, ИА Амител

Анатолий Кашпировский / Кадр из видео

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с "Лентой.ру" заявил, что экстрасенса Анатолия Кашпировского, который вновь начал проводить магические сеансы и "лечить" людей, следует проверить на вменяемость. По его словам, он уже готовит обращение по поводу предоставления медицинских услуг, которые не соответствуют требованиям.

"Я уже готовлю обращение по поводу оказания подобных "медицинских услуг", – отметил политик. – Кашпировский – стопроцентный мошенник, его деятельность – это полное мракобесие. Даже неловко говорить об этом сейчас, когда мы обсуждаем научные прорывы и технологии".

Однако Милонов выразил надежду, что Кашпировский занимается своей деятельностью не из корыстных побуждений, а из-за психического расстройства. В таком случае, по мнению депутата, экстрасенс может избежать наказания.

"Может быть, все это он делает не потому, что прирожденный жулик, а потому, что психически ненормален. В любом случае необходимо проверить его вменяемость и, если он вменяем, привлечь к ответственности", – уверен Милонов.

Депутат также сообщил, что готовит законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, хотя бы в целях оздоровления. По его словам, пока правительство отказывается поддержать это предложение.