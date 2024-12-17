"Академия предпринимательства": в Алейске выбрали лучшие семейные бизнес-проекты

Победители уже готовятся к воплощению своих идей

17 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Академия предпринимательства / Фото: Виктор Прокопичев

В Алейске завершился уникальный образовательный проект "Академия предпринимательства", направленный на развитие предпринимательского мышления у детей и их родителей. Проект, ставший первой подобной площадкой в регионе, объединил десятки участников, семьи и профессиональных экспертов для совместной работы над перспективными бизнес-идеями.

Цель проекта: вместе к новым горизонтам

"Академия предпринимательства" не просто развивает навыки ведения бизнеса, но и способствует укреплению семейных связей. Родители и дети бок о бок разрабатывали проекты, прокладывая путь к новым возможностям. Как отмечают организаторы, задача проекта – научить семьи совместному проектированию бизнес-моделей, развитию творческого мышления и навыков сотрудничества.

Три блока программы: от теории к практике

На протяжении нескольких недель участники проходили обучение, погружаясь в основы бизнеса, осваивали навыки проектирования и учились работать в команде. Все началось с очного форума, прошедшего 19 ноября в Алейском технологическом техникуме, где 60 участников познакомились с основами проектирования и получили мощный заряд вдохновения. Затем, в течение трех недель, семьи в онлайн-формате обсуждали свои проекты с экспертами, разрабатывали идеи и готовились к самому главному этапу – защите своих бизнес-проектов.

Защита проектов стала кульминацией программы. Перед жюри, в которое вошли опытные предприниматели и специалисты, участники представили свои идеи. По итогам обсуждений были выбраны три команды-победителя, которые получат финансовую поддержку на реализацию своих замыслов.

Академия предпринимательства / Фото: Виктор Прокопичев

Победители: три лучшие команды

Первое место заняла команда "Бизнес Герои". Их проект нацелен на производство лапши и домашних полуфабрикатов из натуральных продуктов, а также создание гастробоксов для кейтеринга. Эта идея оказалась особенно востребованной, ведь в Алейске практически отсутствует подобная услуга, а ниша кейтеринга остается свободной. В составе команды – семья Лебединских: Артем, школьник и видеоблогер, который увлекается кулинарией, его мама Елена, профессиональный повар, и младший брат Андрей, чей интерес к кулинарии проявляется с малых лет. За свою инициативу "Бизнес Герои" получили главный приз – 200 000 рублей.

Второе место досталось команде с названием "Успешные шаги". Их проект – шоу ростовых кукол, которые превращают любые праздники в настоящее волшебство. Семья предложила формат живой открытки, которая радует детей и взрослых, оставляя теплые воспоминания на долгие годы. Старшая дочь Анастасия, уже имеющая опыт работы аниматором, стала идейным вдохновителем проекта, а ее младшая сестра Анна и мама Наталья активно поддержали ее. На реализацию проекта они получили 100 000 рублей.

Третье место заняла команда сестер Андреевой Алисы и Часовских Полины. Их идея – уютная кофейня с названием "Чил-Пил", где посетители смогут комфортно провести время за чашкой кофе. Девушки показали настоящий пример самостоятельности: накопили стартовый капитал благодаря летним подработкам и теперь готовы сделать свой первый шаг в мир бизнеса. На реализацию проекта сестры получили 50 000 рублей.

Итоги и перспективы

"Академия предпринимательства" позволила участникам не только освоить навыки предпринимательства, но и укрепить семейные связи, сформировать новые сообщества и найти единомышленников. Победители получили шанс реализовать свои проекты, а остальные участники – уникальный опыт, который станет основой для будущих инициатив.

"Этот проект для нас – не просто образовательная программа, а важный шаг в развитии семейного предпринимательства в Алейске. Мы видим, как родители и дети объединяются, чтобы работать над общими идеями, учатся слушать друг друга, принимать решения и смотреть в будущее с уверенностью. Очень радует, что участники не только получили новые знания, но и смогли представить свои проекты на таком высоком уровне. Мы надеемся, что эти инициативы вдохновят другие семьи, и в будущем мы будем поддерживать еще больше интересных и перспективных идей", – поделился Максим Банных, депутат АКЗС и инициатор проекта "Академия предпринимательства".

Обучение в "Академии предпринимательства" не только подарило ценный опыт, но и сформировало основу для создания сообщества семейных предпринимателей в Алтайском крае. Победители уже готовятся к воплощению своих идей, а остальные участники получили заряд вдохновения и знаний, которые, несомненно, помогут им в будущем.