В Алейске стартовал проект "Академия предпринимательства" для детей и их родителей

Семьи смогут вместе создавать бизнес-инициативы под руководством опытных наставников

20 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

"Академия предпринимательства" / Фото: предоставлено amic.ru / Максим Платонов

В Алейске 19 ноября официально стартовал проект "Академия предпринимательства" – первая в Алтайском крае образовательная площадка, направленная на развитие предпринимательских навыков у детей и их родителей. Здесь семьи смогут вместе создавать бизнес-инициативы под руководством опытных наставников, а лучшие идеи получат финансовую поддержку для реализации.

Проект не только помогает участникам развивать навыки предпринимательства и креативного мышления, но и способствует укреплению семейных связей. Родители и дети работают в команде, учатся взаимодействовать, находить решения и воплощать свои идеи в жизнь.

Инициатором проекта выступил депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Банных.

"Проект "Академия предпринимательства" – это не просто возможность обучиться бизнес-навыкам, это шанс для семей объединиться ради общей цели, раскрыть потенциал молодежи и вдохнуть новую жизнь в развитие наших территорий. Мы создаем условия, чтобы мечты превращались в реальность, а инициативы становились успешными проектами, приносящими пользу людям и экономике региона", – отметил Максим Банных.

"Академия предпринимательства" / Фото: предоставлено amic.ru / Максим Платонов

Первый этап проекта начался с очного форума, который собрал в Алейске 20 семей. В ходе насыщенной программы семьи обучались основам предпринимательства, проектному мышлению и навыкам командной работы. Завершающим элементом форума стало закрепление за каждой командой индивидуального наставника, который будет сопровождать участников до защиты проектов.

Далее участников ждет месяц дистанционного обучения с онлайн-встречами, профессиональными спикерами и защита проектов, где лучшие команды получат финансирование на реализацию своих идей. Призовой фонд составит 350 000 рублей: 200 000 рублей – за первое место, 100 000 – за второе и 50 000 – за третье.

В рамках проекта прошел круглый стол на тему "Развитие молодежных проектов по малому и среднему предпринимательству как залог развития территорий". Эксперты обсудили ключевые вопросы государственной поддержки предпринимательства, создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в бизнес-среду и перспективы развития территорий через активное участие молодых предпринимателей.

После завершения образовательной программы участники объединятся в сообщество, где смогут делиться опытом и поддерживать друг друга в реализации своих идей. А для победителей конкурса гранты станут первым шагом на пути к созданию реального бизнеса.

Проект "Академия предпринимательства" уже привлек внимание жителей края и стал площадкой, где семья становится центром развития нового поколения предпринимателей.